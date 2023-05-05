Meesho में छंटनी, 250 लोग निकाले
घरेलू ई-कॉमर्स कंपनी मीशो ने छंटनी कर दी है। कंपनी ने करीब 250 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी का कहना है कि खर्चों में कटौती करने के लिए ये कदम उठाया है। छंटनी के पीछे कंपनी का तर्क है कि कंपनी की वित्तीय सेहत सुधारने और खर्चों में कटौती को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है।
कंपनी का कहना है कि कंपनी को अपना कैश रिजर्व मेंटेन करना है और इसी के चलते कर्मचारियों की छंटनी की गई है। कंपनी की तरफ से भेजे गए मेल में लिखा गया है कि पिछले कुछ सालों में कंपनी ने तेज ग्रोथ की है लेकिन लागत को कम करना जरूरी है।
छंटनी से प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जाएगा। प्रत्येक कर्मचारियों को उसके पद और टेन्योर के हिसाब से एक पैकेज दिया जाएगा। जिसमें 2 से 9 महीने तक की सैलरी होगी। इसके अलावा कंपनी कर्मचारियों के सभी बकायों को भी जल्दी से पूरा करेगी।