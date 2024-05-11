Reliance Jio ने नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और जियोसिनेमा के साथ नया प्लान लॉन्च किया

Jio ने एक आकर्षक पोस्टपेड प्लान लॉन्च किया है। जियोफाइबर और जियो एयरफाइबर उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध यह ₹888 मासिक प्लान है। यह प्लान 30 एमबीपीएस की स्पीड पर असीमित डेटा के साथ आता है। यह मानक स्ट्रीमिंग आवश्यकताओं को आराम से पूरा करता है।

इस प्लैन में क्या मिलेगा?

advertisement

इस प्लान का सबसे आकर्षक पहलू 15 OTT ऐप्स तक इसकी पहुँच है, जिसमें नेटफ्लिक्स (बेसिक प्लान), अमेज़न प्राइम और जियोसिनेमा प्रीमियम जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। यह विविधता सुनिश्चित करती है कि ग्राहकों को फिल्मों और टीवी शो से लेकर डॉक्यूमेंट्री और एक्सक्लूसिव सीरीज़ तक की सामग्री का व्यापक स्पेक्ट्रम मिलेगा।

Also Read: Apple ने iPhone पर ChatGPT के लिए OpenAI के साथ समझौता किया: रिपोर्ट

खास पेशकश

क्रिकेट प्रशंसकों को लुभाने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में, जियो ने इस प्लान के साथ जियो आईपीएल धन धना धन ऑफर को भी शामिल किया है। सब्सक्राइबर अपनी जियो ब्रॉडबैंड सेवा के लिए 50-दिन का डिस्काउंट क्रेडिट वाउचर प्राप्त कर सकते हैं, जो चल रहे टी20 क्रिकेट सीजन के साथ एक समय पर मिलने वाला लाभ है। यह ऑफर 31 मई, 2024 तक वैध है, जो क्रिकेट सीजन के दौरान इस प्लान को चुनने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करता है।

नये और मौजूदा कस्टमर के लिए

चाहे आप जियो की स्ट्रीमिंग सेवा का आनंद लेने के लिए उत्सुक नए ग्राहक हों या अपग्रेड करने के इच्छुक मौजूदा उपयोगकर्ता हों, यह योजना सभी के लिए है। प्रीपेड और अन्य पोस्टपेड प्लान दोनों पर मौजूदा उपयोगकर्ता आसानी से इस नई पेशकश पर स्विच कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी लाभ का आनंद लेने से वंचित न रहे।