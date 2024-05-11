scorecardresearch
Apple ने iPhone पर ChatGPT के लिए OpenAI के साथ समझौता किया: रिपोर्ट

एप्पल ने अल्फाबेट इंक के गूगल के साथ भी उस कंपनी के जेमिनी चैटबॉट के लाइसेंस के बारे में बातचीत की है। इन चर्चाओं से कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत जारी है।

Ankur Tyagi
NEW DELHI,UPDATED: May 11, 2024 10:16 IST
Apple
Apple

 एप्पल इंक ने आईफोन पर स्टार्टअप की तकनीक का उपयोग करने के लिए ओपनएआई के साथ एक समझौता किया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों पक्ष अगले आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल के आईओएस 18 में चैटजीपीटी सुविधाओं का उपयोग करने के लिए समझौते की शर्तों को अंतिम रूप दे रहे हैं।

एप्पल ने अल्फाबेट इंक के गूगल के साथ भी उस कंपनी के जेमिनी चैटबॉट के लाइसेंस के बारे में बातचीत की है। 
इन चर्चाओं से कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत जारी है।

 ब्लूमबर्ग ने अप्रैल में बताया था कि ओपनएआई के साथ चर्चाएं तेज हो गई हैं। फिर भी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि समझौते की घोषणा जल्द ही की जाएगी।

एप्पल जून में अपने वार्षिक वर्ल्डवाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में धूम मचाने की योजना बना रहा है। 
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, इस पहल के तहत कंपनी अपने कुछ आगामी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर को अपने इन-हाउस प्रोसेसर से लैस डेटा सेंटर के माध्यम से चलाएगी।

पिछले साल, Apple के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कुक ने कहा था कि वह व्यक्तिगत रूप से OpenAI के ChatGPT का उपयोग करते हैं।

