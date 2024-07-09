Reliance Jio ने यूजर्स को दी राहत, 'ट्रू अनलिमिटेड' 5G डेटा के साथ Jio लाया 3 नए प्रीपेड प्लान

हाल ही में टैरिफ बढ़ोतरी के बाद प्रीपेड यूजर्स के लिए किफायती प्लान को हटाने के लिए रिलायंस जियो को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। टेलीकॉम कंपनी ने तीन नए 'ट्रू अनलिमिटेड अपग्रेड' ऐड-ऑन प्लान पेश करके इस मुद्दे को संबोधित किया है। तीन नए प्रीपेड प्लान स्टैंड-अलोन नहीं हैं, बल्कि इस्तेमाल में आने वाले मौजूदा प्लान के लिए ऐड-ऑन होंगे।

नए प्लान में अनलिमिटेड 5G कनेक्टिविटी मिलेगी मगर इसके लिए यूजर के पास 5G कम्पैटिबल डिवाइस होना आवश्यक है। हालाँकि, अनलिमिटेड 5G डेटा केवल Jio True 5G नेटवर्क से कनेक्ट होने पर ही उपलब्ध होगा।

अगर नेटवर्क 4G पर चला जाता है, तो प्लान सीमित डेटा देते हैं। नीचे विस्तृत प्लान देखें:

1. ₹151 प्लान:

4G डेटा: 9GB उच्च गति पर

5G डेटा: उच्च गति पर असीमित (Jio True 5G नेटवर्क पर 5G समर्थित डिवाइसों के लिए)

2. ₹101 प्लान:

4G डेटा: 6GB उच्च गति पर

5G डेटा: उच्च गति पर असीमित (Jio True 5G नेटवर्क पर 5G समर्थित डिवाइसों के लिए)

3. ₹51 प्लान:

4G डेटा: 3GB उच्च गति पर

5G डेटा: उच्च गति पर असीमित (Jio True 5G नेटवर्क पर 5G समर्थित डिवाइसों के लिए)

नए प्लान उन शिकायतों को संबोधित करते हैं जो कई लोग एक्स पर साझा कर रहे थे कि कुछ किफायती प्रीपेड प्लान जैसे कि ₹1559 और ₹359 का प्लान जो असीमित 5 जी भी देते थे उन्हें हटा दिया है। हालाँकि, जो पुराने प्लान थे वो तीन नए ऐड-ऑन के सामने स्टैंड-अलोन प्लान थे।

केवल वह उपयोगकर्ता ही अनलिमिटेड 5G डेटा के पात्र होंगे जिनके पास 2GB/दिन या उससे ज़्यादा वाला प्रीपेड प्लान होगा। जो डेटा पैक प्रतिदिन 1.5GB या उससे कम डेटा देता है वह सीमित रहेगा।

रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने हाल ही में सभी प्रीपेड, पोस्टपेड और डेटा-ऑन प्लान पर टैरिफ रेट को बढ़ा दिया है। प्लान में 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। सबसे ज़्यादा कीमत का अंतर सालाना प्लान में देखा जा सकता है। ₹2,999 वाले डेटा पैक की कीमत को बढ़ाकर ₹3,599 कर दी गई है।

इस बढ़ोतरी से यूज़र्स बेहद दुखी हुए और परिणामस्वरूप एक्स पर 'बॉयकॉट जियो' ट्रेंड चलने लगा। इसके साथ ही, कुछ उपभोक्ता नए बीएसएनएल सिम कार्ड के साथ अपनी सेल्फी पोस्ट करते और 'बीएसएनएल की घर वापसी' का ट्रेंड चलाते नज़र आये।