Reliance Industries: Mukesh Ambani परिवार समेत पहुंचे द्वारकाधीश मंदिर

Reliance Industries Limited के चेयरमैन और देश के सबसे बड़े उद्योगपति Mukesh Ambani एक बार फिर भगवान के दर पर पहुंचे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि निजी जीवन में मुकेश अंबानी काफी धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति हैं। पब्लिक या मीडिया में उनकी जोभी ज्यादातर तस्वीरें आती हैं, वह या तो पारिवारिक, कॉरपोरेट कार्यक्रमों से जुड़ी होती हैं या फिर किसी मंदिर में पूरे परिवार के साथ दर्शन करने की होती हैं। इस बार मुकेश अंबानी ने अपने बेटे Anant Ambani के साथ किए Dwarkadhish मंदिर के दर्शन किए है। ये मंदिर भारत के Gujarat के Dwarka में है। मुकेश अंबानी ने Dwarkadhish मंदिर में माथा टेका। उन्होंने मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की, इस दौरान अनंत अंबानी के साथ उनके बॉडीगार्ड भी मौजूद थे। अनंत अंबानी की हाल ही में सगाई हुई हैं जिसके बाद उन्होंने Dwarkadhish मंदिर के दरबार में आकर पूजा अर्चना की है और अपने सुखमय जीवन की कामना की। मुकेश अंबानी और उनके बेटे अनंत अंबानी का जो वीडियो सामने आया है उसमे वो Dwarkadhish मंदिर के गर्भगृह में दिखाई दे रहे हैं और मंत्रमुग्ध होतकर पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान वहां मौजूद पंडित उन्हें पूरी प्रक्रिया समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुकेश अंबानी और अनंत अंबानी जब मंदिर पहुंचे तो यहां की सुरक्षा व्यवस्था को और भी बढ़ा दिया गया। पूजा के बाद अनंत थोड़ी देर तक मंदिर में रहे और उन्होंने मंदिर परिसर को भी देखा।

इससे पहले मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर पहुंचे थे और वहां पर बद्रीनाथ केदारनाथ समिति को 5 करोड़ रुपए की धनराशि भी भेंट किए है। ढाई करोड़ रुपए बद्रीनाथ धाम और ढाई करोड़ रुपए केदारनाथ के लिए दान दिए। एक आम श्रद्धालु की तरह की हर साल उद्योगपति मुकेश अंबानी द्वारकाधीश, भगवान बद्री विशाल और केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और इस साल भी वो बाबा के दर्शन करने पहुंचे। दरअसल द्वारकाधीश में अनंत अंबानी पहुंचे थे, वहीं बद्रीनाथ धाम के दौरान मुकेश अंबानी के साथ उनकी बहू राधिका मर्चेंट भी थी। दोनों ससुर और बहूं ने पूजा-अर्चना की। लगातार VIPs का बाबा बद्रीनाथ धाम पहुंचने का सिलसिला जारी है। पिछले महीने, मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी और परिवार के अन्य सदस्य भगवान गणपति का आशीर्वाद लेने के लिए मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर गए थे। उन्होंने गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाने के लिए अपने मुंबई स्थित आवास एंटीलिया में एक फंक्शन की भी मेजबानी की थी। इसमें बॉलीवुड, खेल, व्यापार और राजनीति के कुछ प्रसिद्ध लोग मौजूद रहे थे।