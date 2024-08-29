Reliance Industries AGM 2024: कब और कहाँ देखें 47वीं बैठक लाइव? - जानिए
मुकेश अंबानी, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, इस बैठक में शेयरधारकों को संबोधित करेंगे और कंपनी के प्रदर्शन, भविष्य की रणनीतियों और आगामी परियोजनाओं के बारे में जानकारी देंगे।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) की 47वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) 29 अगस्त 2024 को मुंबई में कंपनी के मुख्यालय पर आयोजित की जाएगी। यह बैठक निवेशकों, विश्लेषकों और मीडिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुकेश अंबानी, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, इस बैठक में शेयरधारकों को संबोधित करेंगे और कंपनी के प्रदर्शन, भविष्य की रणनीतियों और आगामी परियोजनाओं के बारे में जानकारी देंगे।
Also Read: Stock Market Opening Bell: शेयर बाजार आज लाल निशान में खुला, Nifty 50 और Sensex में मामूली गिरावट दर्ज की गई
2 बजे शुरू होगी Reliance की AGM
AGM का कार्यक्रम दोपहर 2:00 बजे IST से शुरू होगा। इस बार, बैठक को लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग ले सकें। जो लोग इस बैठक को देखना चाहते हैं, वे रिलायंस इंडस्ट्रीज की आधिकारिक वेबसाइट और उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। यह कदम कंपनी की पारदर्शिता और शेयरधारकों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
इन विषयों पर चर्चा होने की है संभावनाएँ
बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इनमें वित्तीय प्रदर्शन, रिलायंस जियो के विस्तार योजनाएँ, खुदरा और ई-कॉमर्स पहलों, और स्थिरता पहलों जैसे मुद्दे शामिल हैं। निवेशक जियो की नई सेवाओं और तकनीकी उन्नति के बारे में भी जानने के लिए उत्सुक होंगे।
मुकेश अंबानी भविष्य के दृष्टिकोण के बारे में भी जानकारी देंगे
इसके अलावा, अंबानी कंपनी के भविष्य के दृष्टिकोण के बारे में जानकारी देंगे, जिसमें संभावित विलय, अधिग्रहण और नए बाजारों में प्रवेश शामिल हैं। AGM के दौरान कंपनी की वित्तीय स्थिति और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होने से निवेशकों को स्पष्टता मिलेगी।
शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान हो रही है Reliance की AGM
यह AGM ऐसे समय में हो रही है जब भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। निवेशक और विश्लेषक इस बैठक से मिली जानकारी के आधार पर रिलायंस के शेयरों के प्रदर्शन पर ध्यान देंगे। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से, सभी शेयरधारक और दर्शक इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हो सकते हैं, जिससे उन्हें रिलायंस इंडस्ट्रीज के भविष्य के विकास की दिशा को समझने में मदद मिलेगी।