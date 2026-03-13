scorecardresearch
काव्या मारन की टीम ने खरीदा PAK स्पिनर अबरार अहमद, विवाद बढ़ा तो BCCI ने दी सफाई

काव्या मारन की टीम ने खरीदा PAK स्पिनर अबरार अहमद, विवाद बढ़ा तो BCCI ने दी सफाई

सन ग्रुप के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी 'सनराइजर्स लीड्स' द्वारा पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को खरीदे जाने के बाद भारतीय फैंस का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट पड़ा है। आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ और उद्योगपति कलानिधि मारन की बेटी काव्या मारन इस फैसले के बाद सीधे तौर पर निशाने पर आ गई हैं।

Gaurav Kumar
Delhi, Mar 13, 2026 14:39 IST

In Short

  • The Hundred 2026 की नीलामी में काव्या मारन की टीम Sunrisers Leeds ने पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को £190,000 में खरीदा।
  • इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर विवाद शुरू हो गया और काव्या मारन को ट्रोल किया जाने लगा।
  • BCCI ने कहा कि यह विदेशी लीग का मामला है, इसलिए बोर्ड इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं कर सकता।

लंदन में आयोजित द हंड्रेड (The Hundred 2026) की पहली पुरुष खिलाड़ियों की नीलामी ने क्रिकेट जगत में एक नया विवाद छेड़ दिया है। सन ग्रुप के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी 'सनराइजर्स लीड्स' द्वारा पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को खरीदे जाने के बाद भारतीय फैंस का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट पड़ा है। आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ और उद्योगपति कलानिधि मारन की बेटी काव्या मारन इस फैसले के बाद सीधे तौर पर निशाने पर आ गई हैं।

नीलामी में अबरार पर लगी बड़ी बोली

पाकिस्तानी लेग स्पिनर अबरार अहमद का बेस प्राइस करीब 92.5 लाख रुपये था, लेकिन उन्हें अपनी टीम में शामिल करने के लिए सनराइजर्स लीड्स और ट्रेंट रॉकेट्स के बीच जबरदस्त होड़ देखने को मिली। आखिरकार काव्या मारन की टीम ने करीब 2.34 करोड़ रुपये (£190,000) की बड़ी बोली लगाकर अबरार को अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। इस खरीद के साथ ही अबरार अहमद किसी भारतीय मालिक वाली टीम के लिए 'द हंड्रेड' में खेलने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं, जो विवाद की मुख्य वजह बना।

बीसीसीआई ने झाड़ा पल्ला, एक्स अकाउंट सस्पेंड

मामला बढ़ता देख भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने साफ कहा कि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि यह एक विदेशी लीग का फैसला है और इसमें बीसीसीआई कुछ नहीं कर सकता। इस विवाद के बीच सनराइजर्स लीड्स का आधिकारिक एक्स (ट्विटर) अकाउंट भी सस्पेंड हो गया है, जिसने सोशल मीडिया पर अटकलों के बाजार को और गर्म कर दिया है। हालांकि, अकाउंट बंद होने के सटीक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

हेड कोच डेनियल विटोरी की सफाई

विवादों के बीच टीम के हेड कोच डेनियल विटोरी ने इस चयन के पीछे की रणनीति बताई है। विटोरी ने बताया कि टीम की पहली पसंद इंग्लैंड के स्पिनर आदिल रशीद थे, लेकिन उन्हें साउदर्न ब्रेव ने खरीद लिया। विकल्प के तौर पर टीम के पास बांग्लादेश के रिशाद हुसैन और पाकिस्तान के उस्मान तारिक समेत अबरार अहमद का नाम था।

विटोरी के अनुसार, अबरार को केवल उनकी गेंदबाजी की विविधता और हेडिंग्ले के मैदान पर विकेट निकालने की क्षमता के आधार पर चुना गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नीलामी से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लेकर टीम मैनेजमेंट के बीच कोई अलग से चर्चा नहीं हुई थी और यह फैसला पूरी तरह से क्रिकेट की जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया है।

