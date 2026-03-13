ब्रोकरेज हाउसेज ने इन 10 शेयरों पर शुरू किया कवरेज! 63% के अपसाइड का अनुमान; लिस्ट में शामिल ये स्टॉक्स

Stocks to BUY: दलाल स्ट्रीट में हाल के दिनों में कई शेयरों पर ब्रोकरेज हाउसेज ने नई कवरेज शुरू की है। इनमें Solar Industries India, HDB Financial Services, LG Electronics India, SBI Life Insurance, Aditya Birla Real Estate, KSH International, Gabriel India, Jio Financial Services, Canara HSBC Life Insurance और Shadowfax Technologies जैसे नाम शामिल हैं।

Aditya Birla Money, ICICI Securities, Elara Capital, SMIFS, HDFC Securities, Phillip Capital, Motilal Oswal Financial Services और Centrum Broking सहित कई ब्रोकरेज फर्मों ने इन कंपनियों पर पॉजिटिव रेटिंग दी है। ज्यादातर स्टॉक्स पर 15% से लेकर 63% तक संभावित अपसाइड का अनुमान लगाया गया है।

डिफेंस और फाइनेंस में मजबूत ग्रोथ थीसिस

Aditya Birla Money ने Solar Industries India पर ‘Buy’ रेटिंग देते हुए 17,700 रुपये का टारगेट दिया है, जो करीब 25% अपसाइड दिखाता है। ब्रोकरेज के मुताबिक कंपनी विस्फोटक और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एकीकृत वैल्यू चेन बना चुकी है और FY26-28 के दौरान राजस्व, EBITDA और मुनाफे में करीब 24–25% CAGR की संभावना है।

ICICI Securities ने HDB Financial Services को 900 रुपये के लक्ष्य के साथ ‘Buy’ बताया है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी कम लागत पर फंड जुटाने की क्षमता और मजबूत जोखिम प्रबंधन के चलते FY26-28 के बीच AUM में 18% और मुनाफे में 25% CAGR दर्ज कर सकती है।

कंज्यूमर और इंश्योरेंस कंपनियों पर भरोसा

Elara Capital ने LG Electronics India को ‘Accumulate’ रेटिंग देते हुए 1,750 रुपये का लक्ष्य रखा है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि LG Essential सीरीज और लोकलाइजेशन बढ़ने से अगले कुछ वर्षों में राजस्व 14-16% की दर से बढ़ सकता है।

SMIFS ने SBI Life Insurance को 2,450 रुपये के लक्ष्य के साथ ‘Buy’ बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी निजी जीवन बीमा बाजार में मजबूत हिस्सेदारी रखती है और इसका ULIP-टू-ट्रेडिशनल प्रोडक्ट मिक्स 55:45 तक ले जाने की रणनीति मार्जिन को सहारा दे सकती है।

Centrum Broking ने Canara HSBC Life Insurance पर 176 रुपये का लक्ष्य देते हुए ‘Buy’ रेटिंग दी है। ब्रोकरेज के अनुसार बैंकएश्योरेंस नेटवर्क और बेहतर प्रोडक्ट मिक्स के चलते कंपनी की ग्रोथ मजबूत रह सकती है।

रियल एस्टेट, ऑटो और इंडस्ट्रियल कंपनियों पर भी नजर

HDFC Securities ने Aditya Birla Real Estate पर 1,832 रुपये का टारगेट तय किया है, जो करीब 58% संभावित अपसाइड दिखाता है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी नए लॉन्च और वर्ली लैंड बैंक के प्रोजेक्ट्स से ग्रोथ हासिल कर सकती है।

ICICI Securities ने KSH International पर 600 रुपये का लक्ष्य दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांसफॉर्मर कंडक्टर की वैश्विक मांग तेजी से बढ़ रही है और कंपनी क्षमता बढ़ाकर इसका फायदा उठा सकती है।

Phillip Capital ने Gabriel India को 1,100 रुपये के लक्ष्य के साथ ‘Buy’ बताया है। ब्रोकरेज के अनुसार कंपनी शॉक एब्जॉर्बर से आगे बढ़कर सनरूफ और अन्य ऑटो कंपोनेंट्स में विस्तार कर रही है।

नई फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक्स थीम

Motilal Oswal ने Jio Financial Services पर 320 रुपये का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज के मुताबिक कंपनी रिलायंस समूह के विशाल डिजिटल और रिटेल इकोसिस्टम का फायदा उठाकर लेंडिंग, पेमेंट्स और वेल्थ मैनेजमेंट जैसे कई क्षेत्रों में विस्तार कर सकती है।

ICICI Securities ने लॉजिस्टिक्स कंपनी Shadowfax Technologies पर 175 रुपये का टारगेट तय किया है। ब्रोकरेज का कहना है कि एक्सप्रेस पार्सल सेगमेंट में कंसोलिडेशन से कंपनी को फायदा मिल सकता है और FY26-28 के दौरान राजस्व 27% CAGR से बढ़ने की उम्मीद है।