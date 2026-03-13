scorecardresearch
Newsट्रेंडिंगएलपीजी संकट के बीच सरकार का बड़ा कदम, केरोसिन और कोयले को वैकल्पिक ईंधन के तौर पर दी मंजूरी

एलपीजी संकट के बीच सरकार का बड़ा कदम, केरोसिन और कोयले को वैकल्पिक ईंधन के तौर पर दी मंजूरी

सरकार ने राज्यों को नियमित घरेलू कोटे के अलावा 48,000 किलोलीटर केरोसिन आवंटित किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक यह केरोसिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और रिटेल चैनलों के जरिए उन घरों तक पहुंचाया जाएगा जहां LPG की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 13, 2026 13:22 IST
AI Generated Image

In Short

  • LPG सप्लाई पर दबाव के बीच सरकार ने केरोसिन को अस्थायी विकल्प के तौर पर इस्तेमाल की अनुमति दी।
  • होटल और रेस्तरां को कोयला, बायोमास और RDF जैसे वैकल्पिक ईंधन इस्तेमाल करने की छूट।
  • होर्मुज संकट के कारण गैस सप्लाई प्रभावित, सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए LPG को प्राथमिकता दी।

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से ऊर्जा सप्लाई पर पड़े असर के बीच केंद्र सरकार ने रसोई गैस (LPG) पर दबाव कम करने के लिए अस्थायी तौर पर केरोसिन और कोयले को वैकल्पिक ईंधन के रूप में फिर से इस्तेमाल की अनुमति दी है।

सरकार ने राज्यों को नियमित घरेलू कोटे के अलावा 48,000 किलोलीटर केरोसिन आवंटित किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक यह केरोसिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और रिटेल चैनलों के जरिए उन घरों तक पहुंचाया जाएगा जहां LPG की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

होर्मुज संकट का सीधा असर

यह कदम उस समय उठाया गया है जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से भारत की ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है। यह समुद्री मार्ग ईरान और ओमान के बीच स्थित है और भारत के लिए बेहद अहम रहा है।

इसी रास्ते से भारत पहले करीब 50% से ज्यादा कच्चा तेल, लगभग 55% LPG और करीब 30% LNG आयात करता रहा है। इस मार्ग में रुकावट आने से गैस की उपलब्धता पर दबाव बढ़ गया है।

होटल और रेस्तरां को वैकल्पिक ईंधन की अनुमति

सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं और आवश्यक सेवाओं के लिए LPG को प्राथमिकता दी है। इसके कारण होटल, रेस्तरां और अन्य कमर्शियल उपभोक्ताओं को मिलने वाली गैस आपूर्ति में कटौती करनी पड़ी है।

इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्र ने पर्यावरण नियामकों से कहा है कि वे एक महीने के लिए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बायोमास, RDF पेलेट्स और कोयले जैसे वैकल्पिक ईंधन इस्तेमाल करने की अनुमति दें। RDF पेलेट्स नगर कचरे, औद्योगिक कचरे और कृषि अवशेषों से तैयार ईंधन होते हैं और इन्हें कोयले की तुलना में कम उत्सर्जन वाला विकल्प माना जाता है।

तेल मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि राज्य सरकारों को लाभार्थियों की पहचान करनी होगी। उन्होंने यह भी बताया कि कमर्शियल मांग का कुछ हिस्सा पूरा करने के लिए सीमित मात्रा में कमर्शियल LPG की बिक्री की अनुमति भी दी गई है।

घबराहट में खरीदारी पर रोक के उपाय

कुछ इलाकों में LPG की घबराहट में खरीदारी बढ़ने के बाद सरकार ने ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए गैस सिलेंडर रीफिल बुकिंग का अंतर बढ़ाकर 45 दिन कर दिया है। इससे पहले यह अंतर 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन किया गया था।

तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में कहा कि मौजूदा चुनौतियों के बावजूद भारत की ईंधन आपूर्ति सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, केरोसिन और फ्यूल ऑयल की उपलब्धता पूरी तरह सुनिश्चित है और देशभर में सप्लाई चेन सामान्य रूप से काम कर रही है।

आयात के नए स्रोत तलाश रहा भारत

भारत अपनी LPG जरूरतों का करीब 60% आयात करता है, जो मुख्य रूप से कतर, यूएई, सऊदी अरब और कुवैत जैसे खाड़ी देशों से आता है।

सरकार अब निर्भरता कम करने के लिए अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, अल्जीरिया और रूस जैसे देशों से अतिरिक्त कार्गो मंगाने की कोशिश कर रही है। साथ ही रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।

पुरी के अनुसार घरेलू LPG उत्पादन में 28% तक बढ़ोतरी की गई है ताकि देश के 33 करोड़ से अधिक परिवारों के लिए सप्लाई सुरक्षित रखी जा सके।

