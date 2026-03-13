OTT Release this Week: इस हफ्ते अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दर्शकों के लिए एंटरटेनमेंट का जबरदस्त डोज तैयार है। थ्रिलर, ड्रामा और रोमांस से भरपूर कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज हुई हैं। सबसे ज्यादा चर्चा Aspirants Season 3 की वापसी को लेकर है, जबकि कोर्टरूम ड्रामा The Taj Story और इंडो-कोरियन फिल्म Made in Korea भी दर्शकों का ध्यान खींच रही हैं।

Aspirants Season 3 (Amazon Prime Video)

TVF की लोकप्रिय सीरीज Aspirants अपने तीसरे सीजन के साथ वापस आ रही है। इस बार कहानी में दांव पहले से ज्यादा बड़े होंगे। सीजन 3 में अभिलाष और संदीप भैया के बीच की टकराहट कहानी का मुख्य केंद्र बनेगी। UPSC की तैयारी से आगे बढ़कर अब प्रशासनिक जिम्मेदारियों और फैसलों की दुनिया दिखाई जाएगी। शो में पहले की तरह अतीत और वर्तमान की टाइमलाइन साथ-साथ चलती नजर आएंगी।

The Taj Story (Lionsgate Play)

तुषार अमरीश गोयल द्वारा लिखी और निर्देशित The Taj Story एक विवादित कोर्टरूम ड्रामा है। फिल्म की कहानी एक टूरिस्ट गाइड के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी नौकरी तब चली जाती है जब उसका एक वीडियो वायरल हो जाता है।

वीडियो में वह नशे की हालत में दावा करता है कि ताजमहल असल में एक हिंदू मंदिर था। इसके बाद वह अपनी बात साबित करने के लिए अदालत में जनहित याचिका (PIL) दायर करता है। फिल्म इतिहास, पहचान और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों को उठाती है।

Sankalp (Amazon MX Player)

संकल्प एक राजनीतिक ड्रामा सीरीज है जिसकी कहानी चाणक्य-चंद्रगुप्त की कथा से प्रेरित बताई जा रही है। कहानी पटना में स्कूल चलाने वाले एक शिक्षक की है, जो दिल्ली में UPSC कोचिंग सेंटर भी चलाता है। उसके विचार और प्रभाव इतने मजबूत हैं कि सरकारी अधिकारी भी उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन स्थिति तब बदल जाती है जब उसका ही एक पूर्व छात्र उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। इसके बाद कहानी सत्ता, विचारधारा और संघर्ष के इर्द-गिर्द घूमती है।

Made in Korea (Netflix)

आरए कार्तिक के निर्देशन में बनी फिल्म Made in Korea एक इंडो-कोरियन रोमांटिक ड्रामा है। फिल्म एक छोटे शहर की भारतीय लड़की की कहानी दिखाती है जो अपने सपनों की यात्रा के लिए सियोल जाती है।

लेकिन वहां उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ देता है और वह अकेली रह जाती है। इसके बाद कहानी उसके अकेलेपन, सांस्कृतिक टकराव और खुद को संभालने की यात्रा को दिखाती है।