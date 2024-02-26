scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारReliance-Disney ने साइन किया बाइंडिंग पैक्ट

Reliance-Disney ने साइन किया बाइंडिंग पैक्ट

डिज्नी ने अपने इंडिया बिजनेस का 60% हिस्सा वायाकॉम 18 को 3.9 बिलियन डॉलर (33,000 करोड़ रुपए) की वैल्यूएशन पर बेचने पर सहमति व्यक्त की। वायाकॉम 18 के मालिक रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं। पिछले साल अक्टूबर में रिलायंस, डिज्नी के इंडिया एसेट्स का वैल्यूएशन कर रही थी।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Feb 26, 2024 10:39 IST
RIL और Walt Disney Co ने भारत में अपने मीडिया ऑपरेशन को मर्ज करने के लिए एक बाइंडिंग पैक्ट पर साइन किया है
RIL और Walt Disney Co ने भारत में अपने मीडिया ऑपरेशन को मर्ज करने के लिए एक बाइंडिंग पैक्ट पर साइन किया है

Reliance Industries Limited (RIL) और Walt Disney Co ने भारत में अपने मीडिया ऑपरेशन को मर्ज करने के लिए एक बाइंडिंग पैक्ट (बाध्यकारी समझौते) पर साइन किया है। ब्लूमबर्ग ने रविवार को अपनी एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है। 

मर्ज की गई यूनिट में रिलायंस 61% हिस्सेदारी होगी 

advertisement

डील के अनुसार, मर्ज की गई यूनिट में रिलायंस और उसके पार्टनर्स की मीडिया यूनिट की कम से कम 61% हिस्सेदारी होने की उम्मीद है, जबकि बाकी हिस्सेदारी डिज्नी के पास होगी।  

इस सप्ताह की शुरुआत में होगी डील की घोषणा

रिपोर्ट के मुताबिक, पार्टनर्स के बीच हिस्सेदारी का बंटवारा बदल सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि डील क्लोज होने तक डिज्नी के अन्य लोकल एसेट्स को कैसे शामिल किया जाता है। इस सप्ताह की शुरुआत में डील की घोषणा होने की संभावना है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस महीने की शुरुआत में बताया था कि डिज्नी अपने इंडिया बिजनेस का 60% हिस्सा वायकॉम-18 को बेचने पर सहमत हो गई है। पिछले महीने जी-सोनी डील टूटने के बाद इस डील को भारतीय मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। 

Also Read: MPCE ने जारी की रिपोर्ट, जानिए भारतीय किन चीजो में करते है ज्यादा खर्च ?

₹33,000 करोड़ की वैल्यूएशन पर होगी डील

डिज्नी ने अपने इंडिया बिजनेस का 60% हिस्सा वायाकॉम 18 को 3.9 बिलियन डॉलर (33,000 करोड़ रुपए) की वैल्यूएशन पर बेचने पर सहमति व्यक्त की। वायाकॉम 18 के मालिक रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं। पिछले साल अक्टूबर में रिलायंस, डिज्नी के इंडिया एसेट्स का वैल्यूएशन कर रही थी। जिसमें डिज्नी+हॉटस्टार स्ट्रीमिंग सर्विस और स्टार इंडिया शामिल है, जिसका वैल्यूएशन 7 बिलियन डॉलर से 8 बिलियन डॉलर तक है। वहीं डिज्नी ने अपने इन ऑपरेशंस की वैल्यू 10 बिलियन डॉलर आंकी थी। 

IPL में ऐड राइट्स हासिल करने की तैयारी में डिज्नी और वायाकॉम

पिछले महीने यह बताया गया था कि डिज्नी स्टार और वायाकॉम-18 अपकमिंग इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2024 में एडवरटाइजिंग राइट्स हासिल करने की तैयारी कर रहे थे।  एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ने बताया कि डिज्नी स्टार, जो अपने स्पोर्ट्स चैनलों पर IPL मैचों का प्रसारण करेगा। स्टैंडर्ड डेफिनेशन (SD) चैनल पर को-प्रेजेंटिंग और एसोसिएट स्पॉन्सरशिप के लिए 167 करोड़ और 83 करोड़ रुपए मांग रहा था।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Feb 26, 2024