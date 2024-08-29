Reliance AGM: RIL की 47वीं AGM दोपहर 2 बजे से होगी शुरू, जियो इन्फोकॉम और रिलायंस रिटेल के IPO की घोषणा संभव

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) की आज यानी गुरुवार (29 अगस्त) को दोपहर 2 बजे अपनी 47वीं एनुअल जनरल मीटिंग करेगी। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी इस मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एड्रेस करेंगे। जियो मीट के जरिए मीटिंग जॉइन कर सकते हैं। इस मीटिंग में रिलायंस जियो इन्फोकॉम के साथ-साथ रिलायंस रिटेल के IPO की घोषणा हो सकती है। लंबे समय से इसे लेकर चर्चा चल रही है। इसके अलावा न्यूज एनर्जी बिजनेस को लेकर कंपनी के क्या फ्यूचर प्लान है उसके अपडेट पर भी शेयर बाजार का फोकस होगा।

रिलायंस के शेयरों में मामूली तेजी, 3000 के करीब कारोबार कर रहा

एजीएम से पहले रिलायंस के शेयरों में मामूली तेजी है। शेयर आज 3000 रुपए के करीब कारोबार कर रहा है। एक साल में रिलायंस के शेयर ने 23% का रिटर्न दिया है। वहीं 6 महीने में शेयर केवल 2.50% चढ़ा है। वहीं एक महीने में शेयरों में करीब 1.5% की गिरावट रही है।

वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में 15,138 करोड़ रुपए का मुनाफा

एक महीने पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अप्रैल-जून तिमाही के नतीजे जारी किए थे। कंपनी को इस तिमाही में 15,138 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। सालाना आधार पर मुनाफे में 5.45% की कमी आई है। एक साल पहले की इसी तिमाही में मुनाफा 16,011 करोड़ रुपए रहा था। वहीं, अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी की आय (रेवेन्यू) 2,36,217 करोड़ रुपए रही। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी ने 2,10,831 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। यानी, सालाना आधार पर इसमें 12.04% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।