Realme GT 6T: नया फोन 24,999 रुपये में लॉन्च, जानें क्या है ख़ास?

Realme GT 6T: नया फोन 24,999 रुपये में लॉन्च, जानें क्या है ख़ास?



BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: May 22, 2024 20:46 IST
Realme GT 6T: नया फोन 24,999 रुपये में लॉन्च
Realme GT 6T: नया फोन 24,999 रुपये में लॉन्च

Realme ने एक नया प्रीमियम मिड-रेंज डिवाइस GT 6T लॉन्च किया है जिसे गेमर्स और परफॉरमेंस के दीवाने लोगों के लिए बनाया गया है। नया स्मार्टफोन क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन चिप द्वारा संचालित है और 12GB तक रैम और 512GB स्टोरेज के साथ उपलब्ध है।

प्राइस

फोन की शुरुआती कीमत 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए 24,999 रुपये है। नीचे पूरी कीमत देखें:

8GB रैम+128GB- 24,999 रुपये
8GB रैम+256GB- 26,999 रुपये
12GB रैम+ 256GB- 29,999 रुपये
12GB रैम+512GB - 33,999 रुपये

परफोर्मेंस

Realme GT 6T में Snapdragon 7+ Gen 3 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। चिपसेट को 4nm TSMC प्रोसेस पर बनाया गया है। Realme ने AnTuTu पर लगभग 1,500,000 का प्रभावशाली बेंचमार्क स्कोर होने का दावा किया है। फोन में 6000 निट्स का अल्ट्रा-ब्राइट AMOLED डिस्प्ले मिलता है। Realme का दावा है कि SGS A-ग्रेड सनलाइट-रीडेबल डिस्प्ले चुनौतीपूर्ण प्रकाश स्थितियों में भी अच्छी पठनीयता प्रदान करता है। 8T LTPO तकनीक रिफ्रेश रेट को 1Hz से 120Hz तक एडजस्ट करती है। आंखों की सुरक्षा सुविधाओं में TÜV इंटेलिजेंट 3.0 और SGS AI आई प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन शामिल हैं।

कूलिंग सिस्टम

Realme GT 6T में 9-लेयर आइसबर्ग वेपर कूलिंग सिस्टम दिया गया है, जिसमें डुअल VC लेयर्स हैं, जो फोन को ज़्यादा इस्तेमाल के दौरान भी ठंडा रखता है। Realme का दावा है कि यह डिज़ाइन लंबे गेमिंग सेशन के दौरान भी डिवाइस के तापमान को कम रखता है।

चार्जिंग और बैटरी

120W SUPERVOOC चार्जिंग डुअल-सेल 5500mAh बैटरी को तेज़ी से चार्ज करती है। फोन में गैलियम नाइट्राइड चार्जर है जो कॉम्पैक्ट है और प्रभावी रूप से गर्मी को नष्ट करता है। PS3 फायरप्रूफ डिज़ाइन और सुरक्षा की 38 परतों सहित कई सुरक्षा सुविधाएँ।

कैमरा

Realme GT 6T में 50MP Sony OIS मेन कैमरा और 8MP वाइड-एंगल लेंस है। Realme के अनुसार, हाइपर लाइट इंजन एडवांस्ड लाइट और शैडो कैलकुलेशन के साथ तस्वीरों को बेहतर बनाता है, जबकि SuperOIS तकनीक स्थिर और स्पष्ट शॉट्स सुनिश्चित करती है। इसके अलावा, आपको प्रो-HDR डिस्प्ले और स्ट्रीट फोटोग्राफी मोड जैसे फीचर्स मिलते हैं।

डिज़ाइन

Realme GT 6T का नैनो-मिरर बैक कवर मैट और मिरर टेक्सचर को जोड़ता है। फोन फ्लूइड सिल्वर और रेज़र ग्रीन रंग में उपलब्ध है।

Edited By:
Abhishek
Published On:
May 22, 2024