Discount: iPhone 15 Amazon पर 68,000 रुपये में डील

Apple ने पिछले साल सितंबर में Wonderlust इवेंट के दौरान iPhone 15 सीरीज़ के स्मार्टफोन लॉन्च किए थे। फ़ोन के लॉन्च के तुरंत बाद, भारत में हाल ही में खोले गए Apple स्टोर के बाहर उत्सुक भीड़ डिवाइस को पाने के लिए इंतज़ार करती देखी गई। लॉन्च के समय, iPhone 15 के 128GB वैरिएंट की कीमत 79,900 रुपये थी, जबकि 256GB वैरिएंट की कीमत 89,900 रुपये थी। 512GB वैरिएंट की कीमत 1,09,900 रुपये थी। अब, उन सभी लोगों के लिए कुछ अच्छी खबर है जो iPhone 15 खरीदना चाहते हैं। अमेज़न वर्तमान में स्मार्टफोन पर शानदार डील दे रहा है, जिसका लाभ उठाकर आप iPhone 15 को 68,000 रुपये से कम में पा सकते हैं।

iPhone 15 अमेज़न पर डिस्काउंट पर उपलब्ध

iPhone 15 इस समय फ्लिपकार्ट पर सीधे 11% की छूट पर उपलब्ध है। इसका मतलब है कि फोन बिना किसी अतिरिक्त ऑफर के 71,290 रुपये में उपलब्ध है। अगर आपके पास SBI क्रेडिट कार्ड या Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड है तो यह कीमत और भी कम हो सकती है। Amazon के ज़रिए iPhone 15 खरीदने पर SBI क्रेडिट कार्ड यूज़र को 4,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है। साथ ही ICICI क्रेडिट कार्ड यूज़र को भी 4,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है। वहीं, Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड यूज़र को EMI ट्रांजेक्शन पर 4,000 रुपये का डिस्काउंट मिल सकता है।

iPhone 15 के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

iPhone 15 में 6.1 इंच का डिस्प्ले है और इसे पांच कलर ऑप्शन - पिंक, येलो, ग्रीन, ब्लू और ब्लैक में लॉन्च किया गया है। iPhone 15 के लिए, Apple ने इस बार भी iPhone 14 और पिछले मॉडल जैसा ही डिज़ाइन बरकरार रखा है। हालाँकि, सामान्य नॉच के बजाय, हमें डायनामिक आइलैंड नॉच मिला, जो पिछले साल iPhone 14 Pro मॉडल के साथ हिट रहा था।

कैमरा डिपार्टमेंट

कैमरा डिपार्टमेंट में भी कुछ बड़े अपग्रेड किए गए हैं क्योंकि iPhone 15 इस बार 48-मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा सेंसर के साथ आता है। फोन बेहतर लो-लाइट फोटोग्राफी और पोर्ट्रेट शॉट्स का भी वादा करता है। बैटरी के मामले में, टेक दिग्गज ने लॉन्च इवेंट के दौरान कहा कि iPhone 15 "पूरे दिन की बैटरी लाइफ" के साथ आता है।

बैटरी लाइफ

हाल ही में आई एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि iPhone 15 की बैटरी लाइफ लॉन्च के समय किए गए वादे से दोगुनी है। जब iPhone 15 को लॉन्च किया गया था, तब कहा गया था कि यह 500 चार्जिंग साइकिल को झेल सकता है और फिर भी 80 प्रतिशत बैटरी की सेहत बरकरार रखता है। हालांकि, Apple ने हाल ही में कहा कि iPhone 15 मॉडल 1000 चार्जिंग साइकिल के बाद भी अपनी बैटरी क्षमता का 8% बरकरार रख सकते हैं।

प्रोसेसर की बात करें तो iPhone 15 में Apple की A16 बायोनिक चिप लगी है। पिछले साल, Apple ने iPhone 14 और iPhone 14 Plus में A15 बायोनिक चिपसेट का इस्तेमाल किया था, जबकि Pro मॉडल में तेज़ और बेहतर A16 चिप लगी थी।

USB टाइप C चार्जिंग पोर्ट

iPhone 15 का एक और फीचर जिसकी खूब चर्चा हुई, वह है USB टाइप C चार्जिंग पोर्ट की ओर बदलाव। Apple ने iPhone 15 के साथ लाइटनिंग पोर्ट को पूरी तरह से अलविदा कह दिया और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले USB टाइप-C चार्जिंग को अपनाया।