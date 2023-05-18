scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsकारोबारविदेश जाने से पहले ये ख़बर पढ़ लीजिए

विदेश जाने से पहले ये ख़बर पढ़ लीजिए

अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में विदेश जाने का प्लैन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। क्योंकि बुधवार को सरकार ने क्रेडिट कार्ड को लेकर एक बड़ा फैसला किया है जिसके बाद एक नियम बदल गया है। नियम ये है कि क्रेडिट कार्ड से विदेशों में किए गए खर्चों को RBI की लिबराइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) में डाल दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने अपने इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट किया, तो उस पर आपको 20% का TCS लगेगा। ये नियम 1 जुलाई 2023 से लागू हो जाएगा।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: May 18, 2023 14:23 IST
सरकार ने क्रेडिट कार्ड को लेकर एक बड़ा फैसला किया है
सरकार ने क्रेडिट कार्ड को लेकर एक बड़ा फैसला किया है

अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में विदेश जाने का प्लैन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। क्योंकि बुधवार को सरकार ने क्रेडिट कार्ड को लेकर एक बड़ा फैसला किया है जिसके बाद एक नियम बदल गया है। नियम ये है कि क्रेडिट कार्ड से विदेशों में किए गए खर्चों को RBI की लिबराइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) में डाल दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने अपने इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट किया, तो उस पर आपको 20% का TCS लगेगा। ये नियम 1 जुलाई 2023 से लागू हो जाएगा। 

advertisement

Also Read: कैसे सुरक्षित करें अपनी WhatsApp की चैट ?

वित्त मंत्रालय के जारी एक नोटिफिकेशन के तहत इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स को भी LRS में शामिल किया गया है और अब इस पर TCS देना होगा। इसके अलावा कोई भी विदेशी रेमिटेंस, जिसकी वैल्यू 2.5 लाख डॉलर से ज्यादा होगी (करीब 2 करोड़ रुपये) तो उसके लिए रिजर्व बैंक की मंजूरी की भी जरूरत होगी। नई टैक्स दरें 1 जुलाई, 2023 से लागू होंगी। अभी विदेशी रेमिटेंस पर 5% का TCS लगता है, जबकि विदेशी टूर पैकेज पर बिना किसी लिमिट के 5% का TCS लगता है। आप इस TCS को वापस क्लेम कर सकते हैं लेकिन तब तक ये फंसा रहेगा। 

वित्त मंत्रालय ने International Credit Card Payment है
वित्त मंत्रालय ने International Credit Card Payment है
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
May 18, 2023