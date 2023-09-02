रजनीकांत की 'जेलर' को मिली OTT रिलीज डेट, शाहरुख खान की 'जवान' से होगा मुकाबला

बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ने के बाद, रजनीकांत स्टारर जेलर 7 सितंबर को अपना ओटीटी डेब्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। शनिवार को प्राइम वीडियो ने एक बयान में कहा कि ये फिल्म 7 सितंबर से प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग शुरू कर देगी। इसी दिन शाहरुख खान की फिल्म जवान भी सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

advertisement

शाहरुख खान की फिल्म जवान

रजनीकांत की इस फिल्म ने अब तक दुनिया भर में 625.95 करोड़ रुपये की कमाई की है। जेलर ने अपने पहले हफ्ते में 235.85 करोड़ रुपये, दूसरे हफ्ते में 62.95 करोड़ रुपये और तीसरे हफ्ते में 29.43 करोड़ रुपये कमाए है। अनुमान है कि फिल्म ने अपने चौथे शुक्रवार को 1.60 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई की है, जिससे इसका कुल कलेक्शन 329.83 करोड़ रुपये हो गया है।

Also Read: शाहरुख खान स्टारर जवान की एडवांस बुकिंग शुरू

जेलर की शानदार सफलता के मद्देनजर, रजनीकांत को प्रोडक्शन हाउस, सन पिक्चर्स के अध्यक्ष कलानिधि मारन से बीएमडब्ल्यू एक्स7 कार मिली है। कलानिधि मारन द्वारा रजनीकांत को लक्जरी कार उपहार में देने का एक वीडियो सन पिक्चर्स द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया गया था।

दूसरी ओर, शाहरुख खान की फिल्म जवान 7 सितंबर को बड़े पैमाने पर रिलीज होने के लिए तैयार है। इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिलक के मुताबिक, टिकट जारी होने के 24 घंटे से भी कम समय में जवान ने शुक्रवार के लिए 6.84 करोड़ रुपये के 2,00,454 टिकट बेचे हैं।