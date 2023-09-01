शाहरुख खान स्टारर जवान की एडवांस बुकिंग शुरू

शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जवान 7 सितंबर, 2023 को रिलीज होने वाली है, इसके टिकटों की बिक्री अभी से शुरू हो गई है।

फिल्म की रिलीज से पहले, निर्माताओं ने घोषणा की है कि फिल्म की एडवांस बुकिंग भारत में शुरू कर दी गई है।

फिल्म व्यापार विश्लेषक तरण आदर्श ने कहा कि अग्रिम बुकिंग सुबह 10 बजे शुरू हुई, लेकिन दो घंटे से भी कम समय में पहले दिन के लिए 41,500 टिकट बिक गए।

फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर जारी करने के एक दिन बाद एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जवान का सबसे महंगा टिकट मुंबई में 2,300 रुपये का है, जबकि दिल्ली में सबसे महंगा टिकट 2,400 रुपये का है. उम्मीद है कि फिल्म पहले दिन दुनिया भर में 125 करोड़ रुपये की कमाई करेगी।

अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भी एक विशेष उपस्थिति में हैं और वह एक दृश्य में शाहरुख को जमीन पर गिराते हुए कुश्ती करती नजर आ रही हैं। मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका विजय सेतुपति ने निभाई है।' जवान ' में सुनील ग्रोवर और मुकेश छाबड़ा भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह गौरी खान द्वारा निर्मित और प्रोडक्शन बैनर रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट के तहत गौरव गुप्ता द्वारा सह-निर्मित है।