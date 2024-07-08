Q1 Results: TCS, HCL Tech, IREDA, Delta Corp जैसी कंपनियां इस सप्ताह पहली तिमाही के परिणाम करेंगी घोषित
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS, IREDA, Avenue Supermarts और Delta Corp सहित कई महत्वपूर्ण कंपनियों ने इस सप्ताह, 8 जुलाई से 13 जुलाई तक पहले तिमाही की घोषणा करने की योजना बनाई है।
इस महीने तिमाही नतीजों का सीजन शुरू होने वाला है, जिसमें कंपनियां वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के लिए अपने प्रदर्शन का खुलासा करने की तैयारी कर रही हैं। कई प्रमुख फर्मों ने आगामी सप्ताह 8 जुलाई से 13 जुलाई तक अपनी बोर्ड बैठकें निर्धारित की हैं, जिनमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), IREDA, एवेन्यू सुपरमार्केट और डेल्टा कॉर्प शामिल हैं। इनमें से कुछ कंपनियां वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इंटरिम डिविडेंड की घोषणा भी कर सकती हैं।
Also Read: Share Market लाल निशान में खुला, Sensex 148.40 अंक और Nifty 25.20 अंक लुढ़का
Q1 के परिणाम इस सप्ताह - 8 जुलाई से 13 जुलाई तक अपेक्षित
जुलाई 8 - Shalby, SecUR Credentials and Khoobsurat.
जुलाई 9 - Delta Corp. , GM Breweries, Erraya Lifespaces, RS Softwares (India), Ventura Textiles Corporation and Rajnish Wellness.
जुलाई 10 - Tata Elxis, JTL Industries, Vashu Bhagnani Industries, JTL Industries, Kesoram, SG Finserve, Hexa Tradex, KCP Sugar Ind Corp., Lancor Holdings, Kretto Syscon, Sybly Industries.
जुलाई 11 - TCS, Anand Rathi Wealth, NELCO, GTPL Hathway, GNA Axles, Amal, Acme Fintrade India, DRC Systems India, PMC Fincorp, SM Auto Stamping, Vivid Mercantile, Acrow (India), RO Jewels, Marble City India and Sree Jayalakshmi Autospin.
जुलाई 12 - HCL Technologies, Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA), Oriental Hotels, 5paisa Capital, Vipul, Teamo Productions, Gautam Gems, Indo Cotspin and Atharv Enterprises.
जुलाई 13 - Avenue Supermarts, Bhansali Engineering Polymers, Placstiblends India, Geojit Financial Services, and Excel Realty and infrastructure.