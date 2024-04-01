Adani Total Gas की Barsana Plant में प्रोडक्शन शुरु, रोज 10 टन Biogas बनाएगी कंपनी

Adani Group की कंपनी Adani Total Gas Limited ने Uttar Pradesh के Barsana Plant स्थित में प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। यहां रोजाना 225 टन एग्रीकल्चर वेस्ट की प्रोसेसिंग होगी। इससे 10 टन Biogas का प्रोडक्शन होगा। यह प्रोजेक्ट टोटल 200 करोड़ रुपए का है, जिसे तीन फेज में पूरा किया जाना है। पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाने के बाद यहां 600 टन ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोसेस करके 42 TPD यानी (42 टन प्रति दिन) कंप्रेस्ड बायोगैस और 217 टन ऑर्गेनिक खाद का प्रोडक्शन होगा। कंपनी का दावा है कि यह भारत की सबसे बड़ी एग्री वेस्ट पर आधारित बायो CNG प्लांट होगी।

फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता कम होगी

यह अडाणी टोटल एनर्जीज बायोमास लिमिटेड (ATBL) की पहली प्रोडक्शन फैसिलिटी है। जो एडवांस एनारोबिक डाइजेशन टेक्नोलॉजी की मदद से ऑर्गेनिक मैटेरियल को रिन्यूएबल बायोगैस में बदल देती है। जिससे ग्रीनहाउस गैस का एमिशन और फॉसिल फ्यूल्स निर्भरता में काफी कमी आती है।

ग्रीनहाउस गैस एमिशन को कम करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण

अडाणी गैस के ऑपरेशन शुरू होने पर एग्रो, ऑयल एंड गैस के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रणव अडाणी ने कहा, 'उत्तर प्रदेश में अडाणी गैस के नए प्रोजेक्ट से प्रोडक्शन शुरू होने की घोषणा करते हुए गर्व महसूस हो रहा है। एक स्टेट-ऑफ-आर्ट बायोगैस प्लांट जो ऑर्गेनिक मैटर्स को रिन्यूएबल नेचुरल गैस (CBG) में कन्वर्ट करता है, साथ ही ऑर्गेनिक खाद भी बनाता है। यह ग्रीनहाउस गैस एमिशन को कम करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।'

कॉपर का भी प्रोडक्शन कर रही ग्रुप

हाल ही में ग्रुप की कंपनी 'कच्छ कॉपर' ने मुंद्रा स्थित ग्रीनफील्ड कॉपर रिफाइनरी प्रोजेक्ट में प्रोडक्शन शुरू किया है। ग्रुप का मेटल इंडस्ट्री में यह पहला कदम भी है। अडाणी ग्रुप ने इस प्लांट में 1.2 बिलियन डॉलर (करीब 10,008 करोड़ रुपए) इन्वेस्ट किया है। कॉपर स्मेल्टिंग के इस प्लांट को दो फेज में पूरा किया जाना है, जिसके पहले फेज में 5 लाख टन कॉपर का सालाना प्रोडक्शन होगा। दूसरे फेज में इतने ही (5 लाख टन सालाना) क्षमता वाला एक और प्लांट बनाया जाएगा। यानी टोटल 10 लाख टन सालाना प्रोडक्शन के साथ यह सिंगल लोकेशन में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा मेटल स्मेल्टर होगा।

तीसरी तिमाही में रेवेन्यू 4.89% बढ़कर ₹1,244 करोड़ रहा

Q3FY24 में अडाणी टोटल गैस का नेट प्रॉफिट सालाना (YoY) आधार पर 18% बढ़कर 177 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने पिछले साल की समान तिमाही में 150 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। ऑपरेशंस से Q3 में कंपनी का रेवेन्यू 4.89% बढ़कर 1,244 करोड़ रुपए हो गया। पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी अवधि में ये 1,186 करोड़ रुपए रहा था।

EBITDA 26% बढ़कर 300 करोड़ रुपए रहा

अडाणी टोटल गैस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट (EBITDA) दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर 26% बढ़कर 300 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल की समान तिमाही में यह 238 करोड़ रुपए रहा था।