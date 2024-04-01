RVNL और Salasar Tech में ज्वाइंट वेंचर, स्टॉक पर क्या होगा असर?

मल्टीबैगर रेलवे PSU रेल विकास निगम लिमिटेड यानि RVNL और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स सेक्टर की कंपनी Salasar Techno Engineering के बीच ज्वाइंट वेंचर हुआ है। ये ज्वाइंट कितना महत्रवपूर्ण है, इससे दोनों के स्टॉक पर क्या असर हो रहा है और भविष्य में होगा? दोनों में से कौन सी कंपनी के लिए ये ज्यादा फायेदमंद होगी ये डील? तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे।

डील

सबसे पहले इस डील के बारे में समझ लेते हैं। ये ज्वाइंट वेंचर दरअसल विदेश में एक खास परियोजना के लिए किया गया है। मध्य अफ्रीकी के देश रवांडा में करीब 60 करोड़ रुपये की ट्रांसमिशन परियोजना का ठेका दोनों कंपनियों को मिला है। आपको बता दें कि RVNL और सालासर टेक्नो एक मल्टीबैगर स्टॉक है।

सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड

सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड ने एक बयान में कहा है कि ये ठेका ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से मिला है। इसे 18 महीने में पूरा करना है। इस महीने की शुरुआत में ज्वाइंट वेंचर को मध्य प्रदेश सरकार से करीब 174 करोड़ रुपये की ट्रांसमिशन परियोजना का ठेका मिला था। ज्वाइंट वेंचर में रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के पास 51% और Salasar Tech के पास बाकी 49% हिस्सेदारी है।

Salasar Tech

Salasar Tech का शेयर एक हफ्ते में 5 फीसदी और एक महीने में 24 फीसदी टूटा है। जबकि इस साल अब तक यह 50 फीसदी बढ़ा है। 3 महीने में स्टॉक 52 फीसदी और एक साल में 173 फीसदी उछला है। वहीं 2 साल में 359 फीसदी बढ़ा है।

RVNL

वहीं RVNL के रिटर्न्स की बात करें तो एक महीने में करीब 2.34 फीसदी का करेक्शन हुआ है। 3 महीने का रिटर्न 42 फीसदी, इस साल अब तक 40 फीसदी, एक साल में 282 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

मार्केट एक्सपर्ट

बिजनेस टुडे बाजार ने मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह से बात की। उनसे समझने की कोशिश की ये डील के मायने में फायदेमंद हो सकती है? उनका कहना है इस ज्वाइंट वेंचर से RVNL को ज्यादा फायदा होगा, इसलिए ये खबर RVNL के लिए ज्यादा अच्छी। RVNL लगातार नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। Salasar Tech सोलर से लेकर एयरक्राफ्ट में अपनी टेक्नोलॉीज का इस्तेमाल कर रहा है और अब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल RVNL में भी होगा, जो रेलवे की सुरक्षा के लिए लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे RVNL के स्टॉक प्राइस पर भविष्य के लिए महत्वपूर्ण असर डालेगा। रेलवे की सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छी खबर है।