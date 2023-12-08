Uttarakhand Global Investors Summit का उद्घाटन करेंगे PM, कई दिग्गज होंगे शामिल

प्रधानमंत्री Narendra Modi आज Dehradun में 'Uttarakhand Global Investors Summit 2023' का उद्घाटन करेंगे। ये समिट 9 दिसंबर तक चलेगी। जानकारी के मुताबिक Mukesh Ambani और Gautam Adani समेत प्रमुख इंडस्ट्रियलिस्टों के भी इस समिट में शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रम के समापन दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री Amit Saha शामिल होंगे। दो दिन की इस समिट की थीम - "पीस टू प्रोस्पेरिटी" है। इसमें स्पेन, स्लोवेनिया, नेपाल, क्यूबा, ​​​​ग्रीस, ऑस्ट्रिया, जापान, सऊदी अरब और अन्य देशों के 15 राजदूतों और मिशन प्रमुखों सहित 8,000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रतिनिधिमंडल में वोल्टास, अमूल, आईजीएल, अंबुजा एक्सपोर्ट्स और थापर ग्रुप जैसे कॉरपोरेट्स के टॉप अधिकारी शामिल होंगे। समिट में राज्य की 15 इन्वेस्टर-फ्रेडली पॉलिसीज और गुड गवर्नेंस को शोकेस किया जाएगा। एजेंडे में बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) और गवर्नमेंट-टू-बिजनेस (जी2बी) बैठकें भी शामिल हैं, जिनका उद्देश्य निवेशकों को अपने फैसले लेने में मदद करना है।

ये समिट एग्जिबिटर्स और प्राइवेट और पब्लिश ऑर्गनाइजेशन्स को कटिंग-एज टेक्नोलॉजी, इनोवेशन्स और फ्यूचर ट्रेंड को शोकेस करने का मौका देगी। बीते दिनों उत्तराखंड के सीएम Pushkar Singh Dhami ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मीट को संबोधित करते हुए कहा था कि उत्तराखंड कानून व्यवस्था के मामले में देश के सबसे सुरक्षित राज्यों में से एक है और निवेश के लिए सबसे उपयुक्त है। धामी ने कहा, 'हम इन्वेस्टर्स समिट को लेकर देश-विदेश में कई जगहों पर गए, जहां से हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अब तक 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।' उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का सबसे ज्यादा फोकस रोजगार सृजन पर है।