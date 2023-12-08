कई कंपनियों के बाद अब Hyundai भी बढ़ाएगी कारों के दाम !

scorecardresearch
इससे पहले मारुति सुजुकी, टाटा, ऑडी, महिंद्रा, होंडा और MG मोटर इंडिया 1 जनवरी से अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी का एलान कर चुकी हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Dec 8, 2023 10:15 IST
Hyundai Motor India Limited ने भी अपने लाइनअप में शामिल सभी गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है
मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स सहित कई तमाम कंपनियों के बाद अब Hyundai Motor India Limited ने भी अपने लाइनअप में शामिल सभी गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। ऑटोमेकर ने यह फैसला बढ़ती महंगाई, कमोडिटी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी और इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण लिया है। बढ़ी हुई कीमतें 1 जनवरी-2024 से लागू होंगी। हालांकि, कंपनियों ने कीमतों में बढ़ोतरी के स्केल को नहीं बताया है, लेकिन कीमतें कारों के मॉडल के अलग-अलग वैरिएंट के अनुसार बढ़ाई जाएंगी। HMIL के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) तरुण गर्ग ने कहा, 'कंपनी हमेशा मेकिंग कॉस्ट को जहां तक संभव हो खुद वहन करने की कोशिश करती है, ताकि कस्टमर्स पर बोझ न पड़े।

Also Read: RBI MPC: ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना नहीं,सुबह 10 बजे गवर्नर देंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसलों की जानकारी

हालांकि, अब बढ़ती इनपुट कॉस्ट के कारण दाम बढ़ाना अनिवार्य हो गया है।'कंपनी के लाइनअप में ग्रैंड i10 निओस से लेकर इलेक्ट्रिक SUV IONQ5 तक शामिल है। इनकी कीमत 5.84 लाख रुपए से 45.95 लाख रुपए के बीच है। हुंडई मोटर इंडिया को सेल्स के मामले में नवंबर में सालाना आधार पर 3% की ग्रोथ मिली। पिछले महीने उसने कुल 65,801 गाड़ियां बेचीं। नवंबर 2022 में ये आंकड़ा 64,003 यूनिट्स का था। कंपनी की कुल सेल्स में 60% योगदान SUV सेगमेंट की कारों का रहा। साल के आखिर में लगभग सभी कार कंपनियां नए साल से अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान करती हैं। इससे पहले मारुति सुजुकी, टाटा, ऑडी, महिंद्रा, होंडा और MG मोटर इंडिया 1 जनवरी से अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी का एलान कर चुकी हैं।

