PM Kisan Samman Nidhi 16th Installment: इस तारीख को आएगी पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त

PM Modi 28 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त जारी करेंगे। इस बार 8 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। इस किस्त के तहत 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि जारी की जाएगी, जो डीबीटी के जरिए सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचेगी।

क्या है किसान सम्मान निधि योजना?

किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद की जाती है। किसानों के खाते में ये राशि हर 4 महीने के अंतराल में 2-2 हजार रुपये करके 3 किस्तों में भेजी जाती है। ये राशि डीबीटी माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। अब तक पीएम किसान योजाना के लाभार्थियों को 15 किस्तों में पैसा जारी किया जा चुका है। लाभार्थी किसान 16वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, आधिकारिक तौर पर सम्मान निधि की राशि ट्रांसफर किए जाने की तारीख का ऐसान होने के साथ ही किसानों का बेसब्री का इंतजार खत्म हो गया है। 16वीं किस्त के पैसे 28 फरवरी 2024 को रिलीज किए जाएंगे। इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। बता दें कि पीएम किसान योजना को 24 फरवरी 2019 को किसानों को वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से देशभर के 8.11 करोड़ किसानों के लिए 15वीं किस्त के रूप में कुल 18.61 हजार करोड़ रुपये जारी किए थे। वहीं, 2019 से अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 15 किस्तों में 2.80 लाख करोड़ रुपये की धनराशि 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को दी जा चुकी है। अब 16वीं किस्त का किसानों को इंतजार है।