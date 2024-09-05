Paytm: Softbank ने One97 Communication से पूरी तरह बाहर निकलकर अपनी 1.4% हिस्सेदारी बेची

Japan के Softbank ने Paytm की मूल कंपनी One97 Communication में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है।

जून के स्वामित्व के आंकड़ों के अनुसार, SVF India Holdings Limited (Softbank) ने FinTech दिग्गज में अपनी शेष 1.4 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच दी है। नवंबर 2022 से, सॉफ्टबैंक पिछले महीने सहित नियमित आधार पर पेटीएम के शेयर बेच रहा है।

Paytm में जापानी निवेशक की हिस्सेदारी मार्च 2024 तक घटकर 1.4 प्रतिशत रह गई, जो 2021 में भुगतान कंपनी के आईपीओ के समय लगभग 18.5 प्रतिशत थी।

सॉफ्टबैंक द्वारा भारत में एक अन्य दांव, PB Fintech में अपने निवेश को पूरी तरह से बेचने के कुछ ही महीनों बाद हुआ है, जो बीमा बाज़ार PolicyBazaar का मालिक है और जिसने लाभ कमाया है।

रिपोर्ट के अनुसार, सॉफ्टबैंक ने अपने शुरुआती दिनों में पीबी फिनटेक में लगभग 200 मिलियन डॉलर खर्च किए थे और बीमा एग्रीगेटर में अपने कुल निवेश पर लगभग 650 मिलियन डॉलर का रिटर्न अर्जित करने का अनुमान है।

Treeline और UBS ने अपना निवेश बढ़ाया

इस बीच, Singapore और HongKong में स्थित एक प्रमुख हेज फंड Treeline और UBS प्रिंसिपल कैपिटल एशिया ने Paytm में अपनी हिस्सेदारी 1.18 और 1.08 प्रतिशत तक बढ़ा दी।

संपूर्ण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) शेयरों में 2% की गिरावट आई, जो 39.77 से 37.77 प्रतिशत पर आ गया।

वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही (Q1 FY25) में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स 0.65 प्रतिशत बढ़कर 6.80 प्रतिशत हो गई, जिसका नेतृत्व मिराए म्यूचुअल फंड और निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने किया।

पेटीएम में खुदरा निवेशकों की हिस्सेदारी मार्च तिमाही में 15.32% से 1.30% बढ़कर अप्रैल-जून तिमाही में 16.56% हो गई।