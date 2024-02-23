Paytm ग्राहकों को मिलेगी RBI के इस कदम से राहत

RBI के इस फैसले से Paytm को राहत के तौर पर देखा जा सकता है। अब NPCI यानि National Payments Corporation of India को पेटीएम की मदद करने को कहा है। इससे ग्राहको को काफी फायदा पहुंचेगा। चलिए समझते हैं कि केंद्रीय बैंक के इस आदेश का आम लोगों को कितना फायदा मिलने वाला है?

advertisement

RBI के आदेश

RBI के इस आदेश से ग्राहकों को UPI अकाउंट ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि किसी भी यूपीआई अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए बैंक अकाउंट से लिंक करने की जरूरत पड़ती है। अभी कई ऐसे ग्राहक हैं, जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए आरबीआई ने 15 मार्च तक की डेडलाइन दे रखी है. अगर कोई ग्राहक 15 तारीख से पहले अपने यूपीआई अकाउंट को दूसरे बैंक के साथ लिंक नहीं करता है तो वो आगे ट्रांजैक्शन जारी नहीं रख सकता है।

Also Read: NVIDIA Share Price: इस स्टॉक ने पूरी दुनिया में मचा दिया तहलका

NPCI

आरबीआई ने इस समस्या के समाधान के लिए NPCI को पेटीएम की मदद करने को कहा है। NPCI एक सरकारी संस्था है, जिसके नेतृत्व में देशभर में UPI ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। आरबीआई ने कहा है कि NCPI पेटीएम यूजर्स को 4 से 5 बैंकों का ऑप्शन देने में मदद करे, ताकि वो बेहद आसानी से अपना यूपीआई अकाउंट नए बैंक से लिंक कर सके और अपनी UPI सर्विस को 15 मार्च के बाद भी कंटिन्यू रख सके।

कस्टमर्स को राहत

आपको बता दें कि कुछ दिन पहले आरबीआई ने कस्टमर्स को राहत देते हुए बैंक में डिपॉजिट जमा और क्रेडिट ट्रांजैक्शन करने की समय सीमा भी 15 मार्च तक बढ़ा दी थी। आपको इसको इस नजरिये से भी देख सकते हैं कि केंद्रीय रिजर्व बैंक ने Paytm Payments Bank पर और सख्त कदम उठाए हैं। @paytm हैंडल से UPI पेमेंट कर रहे ग्राहकों के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सही से काम करता रहे, इसके लिए आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट का ऑपरेशन देखने वाली संस्था NPCI से कहा है कि @paytm हैंडल दूसरे नये बैंको में माइग्रेट किया जाए। आरबीआई ने NPCI से One 97 Communications Ltd की UPI सिस्टम में थर्ड पार्टी ऐप्लिकेशन प्रोवाइडर बनने के आग्रह की समीक्षा करने को कहा है।