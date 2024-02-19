Patanjali के AI बेस्ड Sumdhu App को मिला अवॉर्ड, MSME ने ऐप को दिया फर्स्ट प्राइज

scorecardresearch
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Feb 19, 2024 12:17 IST
Patanjali Ayurveda के Sumdhu App को पहला पुरस्कार मिला है। नेशनल इन्सटीट्यूट ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस (MSME) डिपार्टमेंट ने ऐप को यह अवॉर्ड शहद की शुद्धता और गुणवत्ता को परखने के लिए दिया है। ये ऐप AI बेस्ड टेक्नोलॉजी पर काम करता है। पतंजलि योगपीठ के CEO आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि शहद के छत्ते से लेकर शहद के डिब्बों की पैकिंग से उपभोक्ता तक पहुंचने की पारदर्शिता मापने के लिए पतंजलि ने 'सुमधु' एप को डेवलप किया है, जिसे नेशनल इन्सटीट्यूट ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस (MSME) हैदराबाद की ओर से आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। इस संगोष्ठी में देशभर से कई इंस्टीट्यूट और वैज्ञानिकों ने सहभागिता की थी। इसमें शहद की शुद्धता और गुणवत्ता के लिए अनेक उपायों पर विचार विमर्श किया गया। इस संगोष्ठी में पतंजलि की ओर से प्रयोग की जा रही AI बेस्ड टेक्नीक को शहद की पारदर्शिता और गुणवत्ता के लिए सर्वोत्तम माना गया। इसके अलावा इसको पूरे देश में लागू करने पर वैज्ञानिकों और संस्थानों ने अपनी रुचि दिखाई है।

कंपनी के बारे में 

सन् 2006 में पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना हुई। वर्तमान में पतंजलि आयुर्वेद आयुर्वेदिक औषधियों और विभिन्न खाद्य पदार्थों का उत्पादन करती है। भारत के साथ-साथ विदेशों में भी इसकी इकाइयाँ बनाने की योजना है। इस संदर्भ में नेपाल में कार्य प्रारम्भ हो चुका है।पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पूरी तरह से स्वदेशी (भारतीय) कंपनी है। पतंजलि की वस्तुएँ वस्तुतः जड़ी बूटी और प्रक्रतिक चीज़ों से बनती है। भारतीय बाज़ार में आज पतंजलि आयुर्वेद की मज़बूत पकड़ है जो कि बाज़ार में मौजूद विभिन्न विदेशी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रही है। बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद का सालाना टर्नओवर 2500 करोड़ के आस-पास है। शायद ही कुछ ऐसा हो जो पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड न बनाती हो। खाद्य सामाग्री से लेकर पतंजलि के सौन्दर्य उत्पाद और औषधियाँ तक बाज़ार में उपलब्ध हैं।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Feb 19, 2024