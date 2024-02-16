scorecardresearch
Karnataka Budget: राज्य में महंगी होगी शराब - बीयर, कीमतों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर

सीएम ने अपने बजट में कहा कि राज्य भर में ₹7.5 करोड़ की लागत से 50 कैफे होटल स्थापित किए जाएंगे, जो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा चलाए जाएंगे। इन कैफे में स्थानीय भोजन की सेवा प्राथमिकता होगी।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Feb 16, 2024 13:22 IST
कर्नाटक में शराब के दाम महंगे होने तय हैं
Karnataka में शराब के दाम महंगे होने तय हैं। राज्य के लिए अपने बजट में, कर्नाटक के मुख्यमंत्री Siddaramaiah ने भारतीय निर्मित शराब की बिक्री को बढ़ाने के लिए शराब पर उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी की घोषणा की, जो राज्य के खजाने के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सात महीने में यह दूसरी बार है जब इस दक्षिणी राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने बीयर शुल्क बढ़ाने का विकल्प चुना है।

कीमतों में बढ़ोतरी

टैक्स में बदलाव से कर्नाटक की शराब की कीमतें निकटवर्ती राज्यों के बराबर हो जाएंगी। बीयर की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सीएम ने अपने बजट में कहा कि राज्य भर में ₹7.5 करोड़ की लागत से 50 कैफे होटल स्थापित किए जाएंगे, जो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा चलाए जाएंगे। इन कैफे में स्थानीय भोजन की सेवा प्राथमिकता होगी। विपक्षी सदस्यों के लगातार व्यवधान और नारेबाजी के बीच, सीएम ने ₹27,000 करोड़ के आवंटन के साथ 73 किलोमीटर लंबे बेंगलुरु बिजनेस कॉरिडोर की स्थापना की घोषणा की। इस कॉरिडोर को पहले पेरिफेरल रिंग रोड कहा जाता था।

