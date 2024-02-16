Congress Accounts Freezed: चुनाव से पहले Congress के अकाउंट्स फ्रीज, Income Tax ने मांगी 210 करोड़ की रिकवरी

Congress के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। इनमें यूथ कांग्रेस के अकाउंट्स भी शामिल हैं। Income Tax Department ने कांग्रेस से 210 करोड़ रुपये की रिकवरी मांगी है। कांग्रेस कोषाध्यक्ष Ajay Maken ने आरोप लगाया है कि चुनाव से पहले जानबूझकर ये कार्रवाई की गई है। ये हमारे आम कार्यकर्ताओं का पैसा है। अकाउंट्स फ्रीज होने की वजह से ना उसमें पैसा जा रहा है और ना ही आ पा रहा है। बीजेपी देश में एक पार्टी का सिस्टम लाना चाह रही है। इसीलिए चुनाव से पहले ऐसी कार्रवाई हो रही है।

यूथ कांग्रेस के अकाउंट्स पर गाज क्यों?

कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है> भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी के सभी अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं> भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अकाउंट्स पर तालाबंदी कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए, हमारे देश का लोकतंत्र फ्रीज हो गया है।

अकाउंट्स के फ्रीज होने का कब पता चला?

अजय माकन ने बताया कि उन्हें बुधवार को ये जानकारी मिली कि जो चेक वो इश्यू कर रहे हैं कि उसे बैंक नहीं ले रहा है। जब हम लोगों ने छानबीन की तो हमें बताया गया कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हैरानी की बात है कि जब केवल दो हफ्ते चुनाव की घोषणा को रह गए हों ऐसे में कांग्रेस के अकाउंट्स फ्रीज करके ये सरकार क्या दिखाना चाहती है।

कांग्रेस से 210 करोड़ रुपये की रिकवरी की मांग

कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि 210 करोड़ रुपये की रिकवरी कांग्रेस पार्टी से मांगी गई है। ये पूंजीपतियों का पैसा नहीं है। ये आम लोगों का पैसा है। कांग्रेस के अकाउंट्स में क्राउड फंडिंग का पैसा है। 25 करोड़ रुपये अकाउंट्स में हैं। ये पैसा 100 रुपये से भी कम के ट्रांजेक्शन से जमा हुआ है। यूपीआई से हुआ है। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी चुनावी बॉन्ड और कॉरपोरेट का पूरा पैसा खर्च कर रही है, जिसपर सुप्रीम कोर्ट बैन लगा चुका है।

किस वजह से फ्रीज हुए कांग्रेस के अकाउंट्स?

अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस से 2018-19 के केस में 210 करोड़ रुपये की रिकवरी मांगी गई है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि हमें 31 दिसंबर 2019 तक अपने अकाउंट्स सबमिट करने थे, हम 40-50 दिन लेट हो गए। दूसरा कारण है कि 2018-19 इलेक्शन ईयर थाष। उसमें कांग्रेस के पास 199 करोड़ की रिसिप्ट थी। इसमें सिर्फ 14 लाख 40 हजार रुपये वो थे जो कांग्रेस सांसदों ने अपनी 1 महीने की सैलरी कैश के रूप में जमा कराई थी। इसकी वजह से कांग्रेस के ऊपर 210 करोड़ की रिकवरी रखी गई है।