scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsकारोबारयूट्यूबर, रील्स बनाने वाले और ब्लॉगर्स से वंदे भारत ट्रेन के यात्री परेशान, कटने लगा चालान

यूट्यूबर, रील्स बनाने वाले और ब्लॉगर्स से वंदे भारत ट्रेन के यात्री परेशान, कटने लगा चालान

7 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने गोरखपुर से आयोध्या होते हुए लखनऊ जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। शुरु से ही में यूट्यूबर्स और ब्लॉगरों की वजह से ट्रेन में काफी भीड़ होने लगी थी। इससे आम लोगों को सफर कर पाने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 7, 2023 17:08 IST
यूट्यूबर, रील्स बनाने वाले और ब्लॉगर्स से वंदे भारत ट्रेन के यात्री परेशान, कटने लगा चालान
यूट्यूबर, रील्स बनाने वाले और ब्लॉगर्स से वंदे भारत ट्रेन के यात्री परेशान, कटने लगा चालान

भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेनों में शामिल 'वंदे भारत ट्रेन' पर यूट्यूबर, रील्स बनाने वाले और ब्लॉगर्स कहर बनकर टूट रहे हैं। इनमें से ज्यादातर तो बिना टिकट के ही ट्रेन में दाखिल होकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब रेलवे ने इस तरह के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। रेलवे इन ब्लॉकर्स पर जुर्माना लगाकर उन्हें दंडित कर रहा है। दरअसल, लखनऊ से चलकर गोरखपुर जाने वाली वंदे भारत ट्रेन में यूट्यूबर, रील्स बनाने वाले और ब्लॉगर्स के चलते परेशानी खड़ी हो रही है। ट्रेन को स्टेशन पर खड़ा करना भी मुश्किल हो रहा है। इस मुसीबत से निपटने के लिए रेलवे ने ट्रेन की सुरक्षा में RPF के जवान तैनात करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन वीडियो बनाने वालों का हौसला इतना बुलंद है कि उन्होंने इन जवानों के भी वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। इन हरकतों से परेशान होकर अब रेलवे ने करीब 15 यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स का चालान काट दिया है। 

advertisement

Also Read: कंपनी के मुखिया Deepinder Goyal बने Zomato के Delivery Boy, बाइक से कि फ़ूड डिलीवरी

यात्रियों को हो रही मुश्किल

बता दें कि 7 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने गोरखपुर से आयोध्या होते हुए लखनऊ जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। शुरु से ही यूट्यूबर्स और ब्लॉगरों की वजह से ट्रेन में काफी भीड़ होने लगी थी। इससे आम लोगों को सफर कर पाने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। 

9 घंटे स्टेशन पर रहती है ट्रेन

तय शेड्यूल मुताबिक ट्रेन सुबह गोरखपुर से चलकर 10 बजे चारबाग स्टेशन पर खड़ी हो जाती है। यहां से शाम सात बजे ट्रेन गोरखपुर के लिए रवाना होती है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान वंदे भारत ट्रेन करीब 9 घंटे तक स्टेशन पर खड़ी रहती है। इस दौरान भी यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स ट्रेन में पहुंचकर उसकी खामियां दिखाते हुए वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। 

RPF जवानों का भी बना रहे वीडियो

इस तरह के वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर अपलोड हो रहे हैं। हालांकि, रेलवे प्रशासन ने RPF के जवान भी लगाए हैं। लेकिन रील बनाने वाले उनका भी वीडियो शूट करने लगे हैं। अब इससे निपटने के लिए रेलवे प्रशासन बिना प्लेटफॉर्म टिकट के स्टेशन पर आने वालों और रील्स बनाने वालों के खिलाफ एक्शन ले रहा है। अब तक 15 यूट्यूब पर और रील्स बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे सहयोग की अपील की है। रेलवे बिना टिकट ट्रेन में वीडियो बनाने वालों का 500 रुपए का चालान काट रहा है। 

रेलवे ने ट्रेन की सुरक्षा में RPF के जवान तैनात करने शुरू कर दिए हैं
रेलवे ने ट्रेन की सुरक्षा में RPF के जवान तैनात करने शुरू कर दिए हैं

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Aug 7, 2023