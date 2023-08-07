Zomato के सीईओ Deepinder Goyal ने 6 अगस्त को अपने एक अलग ही अंदाज में फ्रेंडशिप-डे सेलिब्रेट करते नजर आये। दरअसल, दीपेंद्र गोयल ने फ्रेंडशिप-डे के मौके पर अपनी कंपनी जोमैटो के डिलीवरी पार्टनर्स, रेस्टोरेंट पार्टनर्स और कस्टमर्स को खुद बाइक से फूड डिलीवर किया और फ्रेंडशिप-बैंड्स भी बांटे हैं। इस बात की जानकारी दीपेंद्र गोयल ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट शेयर कर दी है। इस पोस्ट में उन्होंने अपनी कुछ फोटो भी शेयर की हैं। एक फोटो में वे जोमैटो डिलीवरी बॉय की तरह कंपनी की टी-शर्ट पहने बाइक पर बैठे नजर आ रहे हैं। फोटो में उनकी बाइक की सीट पर पीछे जोमैटो का फूड डिलीवरी बैग भी दिखाई दे रहा है। वहीं एक दूसरी फोटो में दीपेंद्र गोयल के हाथ में जोमैटो रेड कलर की फ्रेंडशिप-बैंड्स दिखाई दे रहे हैं। इन बैंड्स पर 'बेस्ट फूड फ्रेंड्स फॉरएवर' लिखा है।

advertisement

Also Read: 2 करोड़ रुपये के PAT के बाद Zomato बना रॉकेट

अपनी इस पोस्ट के कैप्शन में दीपेंद्र गोयल ने लिखा, 'अपने डिलीवरी पार्टनर्स, रेस्टोरेंट पार्टनर्स और कस्टमर्स को फूड डिलीवर करने और उन्हें फ्रेंडशिप-बैंड्स बांटने जा रहा हूं। बेस्ट संडे एवर।' दीपेंद्र की इस पोस्ट पर यूजर्स कमेंट कर उनकी तारीफ कर रहे हैं। जोमैटो ने Q1FY24 यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 की पहली तिमाही के नतीजे जारी किए थे। जून तिमाही में कंपनी को 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले Q1FY23 में कंपनी को 186 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इस तिमाही में कंपनी का सालाना आधार पर रेवेन्यू 71% बढ़कर 2,416 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल रेवेन्यू1,414 करोड़ रुपए था।