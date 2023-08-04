2 करोड़ रुपये के PAT के बाद Zomato बना रॉकेट

फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म Zomato के शेयरों में शुक्रवार की सुबह जबरदस्त उछाल आया, जब कंपनी ने वित्त वर्ष 23-24 की पहली तिमाही के नतीजों में 2 करोड़ रुपये का प्रॉफिट (PAT) दर्ज किया। कंपनी ने पहली बार मुनाफा कमाया है। इससे पहले वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में जोमैटो को 188 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।ब्रोकरेज हाउसों ने ज़ोमैटो पर मिक्सड रिएक्शन दिया है। नोमुरा ने 31 फीसदी की गिरावट का अनुमान लगाते हुए कंपनी पर 'रिड्यूस' रेटिंग बरकरार रखी है। जोमैटो के लिए उनका लक्ष्य 60 रुपये है।

दूसरी ओर, जेपी मॉर्गन और यूबीएस ने कंपनी के लिए पॉजिटिव आउटलुक शेयर किया है। जेपी मॉर्गन ने 100 रुपये प्रति शेयर के लक्ष्य के साथ ज़ोमैटो पर अपनी 'ओवरवेट' रेटिंग बरकरार रखी। यूबीएस ने 90 रुपये प्रति शेयर के लक्ष्य के साथ जोमैटो पर 'खरीद' रेटिंग बरकरार रखी है। शुक्रवार सुबह जोमैटो 89.90 रुपये पर खुला और 10 फीसदी से ज्यादा की बढ़त के साथ 95.85 रुपये पर कारोबार कर रहा था।