BT Bazaar Explainer: NPS के बारे में 7 आश्चर्यजनक बातें जो आपको जाननी चाहिए

NPS एक कम लागत वाला सेवानिवृत्ति बचत उपकरण है जो आपके स्वर्णिम वर्षों के दौरान आपकी सहायता करता है जब आपके जीवन में कैश फ्लो कम हो जाता है। अब आप एनपीएस में नियमित रूप से निवेश करके अपनी सेवानिवृत्ति के लिए अच्छी खासी रकम बचा सकते हैं। शुरुआती लोगों के लिए, एनपीएस टियर I और टियर II खाते प्रदान करता है। टियर I कुछ निकासी प्रतिबंधों के साथ एक अनिवार्य पेंशन खाता है, जबकि टियर II अधिक निकासी लचीलेपन के साथ एक वैकल्पिक बचत खाता है। 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर, एक ग्राहक को जीवन बीमा कंपनी से वार्षिकी खरीदने के लिए एनपीएस कोष का कम से कम 40% का उपयोग करना होगा और एनपीएस कोष का 60% तक एकमुश्त राशि के रूप में निकाल सकता है, जो कि कर है।

advertisement

Also Read: EXPLAINER: Nippon India Smallcap में Lumpsum बंद, समझिए क्यों हो रहा है ऐसा?

यदि कोई ग्राहक 60 वर्ष की आयु में पूरे एनपीएस कोष को नहीं निकालने का निर्णय लेता है, तो वे 70 वर्ष की आयु तक एकमुश्त निकासी को स्थगित कर सकते हैं। हालांकि, इस अवधि के दौरान, उन्हें कम से कम 40% कोष के साथ एक वार्षिकी खरीदनी होगी। 60 वर्ष की आयु से पहले जल्दी बाहर निकलने की स्थिति में, ग्राहक एनपीएस कॉर्पस का केवल 20% तक एकमुश्त राशि निकाल सकता है। शेष 80% धनराशि का उपयोग वार्षिकी खरीदने के लिए किया जाना चाहिए, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय प्रदान की जा सके।

इससे पहले कि आप निवेश करें, इसके लाभ जानें, यहां एनपीएस के बारे में कुछ कम ज्ञात तथ्य दिए गए हैं, जिन्हें आप बिंदीदार रेखाओं पर हस्ताक्षर करने से पहले जानते हैं:

फंड प्रबंधन शुल्क सबसे कम 0.03% है: एनपीएस सबसे कम लागत वाले उत्पादों में से एक है, जिसमें फंड प्रबंधन लागत 0.09% है। पेंशन फंड के प्रबंधन के तहत कुल संपत्ति (एयूएम) के आधार पर यह प्रतिशत और कम हो जाता है। 10,000 करोड़ रुपये तक के एयूएम के लिए अधिकतम शुल्क 0.09 फीसदी होगा. 10,001 रुपये से 50,000 करोड़ रुपये तक, शुल्क 0.06% है; 50,001 रुपये से 1,50,000 करोड़ रुपये तक, शुल्क 0.05% पर सीमित हैं, और 1,50,000 करोड़ रुपये से अधिक के एयूएम के लिए, शुल्क सबसे कम 0.03% है।इक्विटी एक्सपोज़र अधिकतम 75 % एनपीएस दो विकल्प प्रदान करता है: सक्रिय और ऑटो। सक्रिय श्रेणी के तहत, चुनने के लिए चार फंड हैं - इक्विटी या ई, कॉर्पोरेट डेट या सी, सरकारी सिक्योरिटीज या जी, और वैकल्पिक निवेश फंड या एआईएफ। ई विकल्प के तहत अधिकतम इक्विटी एक्सपोज़र 50% है। जबकि ऑटो विकल्प के तहत, आपकी उम्र के आधार पर, आप 75% तक अधिक इक्विटी एक्सपोज़र प्राप्त कर सकते हैं। ऑटो चॉइस आपको तीन विकल्प देता है - एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव, जहां एग्रेसिव फंड के लिए इक्विटी एक्सपोजर 35 साल तक सबसे ज्यादा 75 फीसदी है। यह मध्यम निवेशकों के लिए 50% और रूढ़िवादी निवेशकों के लिए 25 प्रतिशत तक कम हो जाता है।

advertisement

फंड प्रबंधन शुल्क सबसे कम 0.03% है

यूपीआई के माध्यम से उसी दिन का एनएवी: उसी दिन के नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) का लाभ उठाने के लिए, आप सीधे अपने बैंक खाते से ट्रस्टी बैंक (वर्तमान में एक्सिस बैंक) में पैसे ट्रांसफर करके डायरेक्ट रेमिटेंस (डी-रेमिट) का विकल्प चुन सकते हैं। किसी भी मध्यस्थ सेवा प्रदाता को शामिल करना। डी-रेमिट एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जो आपको अपने एनपीएस निवेश के लिए उसी दिन एनएवी प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। हालाँकि, यह जानना आवश्यक है कि उसी दिन एनएवी प्राप्त करने के लिए, फंड प्राप्ति का कट-ऑफ समय सुबह 9.30 बजे है। यदि धनराशि सुबह 9:30 बजे के बाद या गैर-कार्य दिवस जैसे शनिवार, रविवार या सार्वजनिक अवकाश पर प्राप्त होती है, तो अगले कार्य दिवस का एनएवी लागू होगा। भुगतान के अन्य तरीकों में T+ 2 के रूप में अधिक समय लगेगा, जिसमें T ट्रस्टी बैंक में फंड प्राप्ति की तारीख है। सबसे सस्ता विकल्प ई-एनपीएस है: ऐसे दो तरीके हैं जिनसे कोई एनपीएस खाता खोल सकता है: प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) और ऑनलाइन (ईएनपीएस के माध्यम से)। एनपीएस खाता खोलने का सबसे सस्ता तरीका ऑनलाइन है। एनपीएस खाता ऑनलाइन खोलने के लिए, 400 रुपये + जीएसटी का एकमुश्त खाता खोलने का शुल्क आवश्यक है, जो आपके पहले निवेश के समय देय होगा। इसके बाद, निवेश राशि का 0.20% + जीएसटी, न्यूनतम 15 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये की सुविधा शुल्क लागू है। ऑफ़लाइन शुल्क कितना है?

advertisement

Also Read: Explainer Series 1: बुल रन में कैसे शानदार काम करता है Technical Analysis

एआईएफ विकल्प प्रदान करता है: एनपीएस अपने निवेशकों को वैकल्पिक निवेश फंड या स्कीम ए में निवेश करने का अवसर भी देता है। यह वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ श्रेणी I और II), रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी), इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश में निवेश के साथ एक आकर्षक संभावना प्रस्तुत करता है। ट्रस्ट (इनविट्स), सीएमबीएस, और एमबीएस, अन्य। सभी पेंशन फंड मैनेजर इस विकल्प की पेशकश करते हैं, लेकिन उच्च रिटर्न के लालच में आने से पहले, यह जानना जरूरी है कि स्कीम ए विशेष रूप से टियर-1 एनपीएस निवेशकों के लिए उपलब्ध है और टियर-2 खाते के तहत उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, ऑटो विकल्प में स्कीम ए शामिल नहीं है, और निवेशक अपने पोर्टफोलियो का अधिकतम 5% इस स्कीम में आवंटित कर सकते हैं। पेंशन पात्रता: एनपीएस से पेंशन के लिए पात्र होने के लिए, आपको कम से कम तीन वर्षों तक योगदान करना होगा, और आपकी आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इन मानदंडों को पूरा करने के बाद ही आप मासिक पेंशन प्राप्त करने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, एनपीएस ग्राहकों को पता होना चाहिए कि वे एक ही जीवन बीमा कंपनियों से कई वार्षिकी योजनाएं खरीद सकते हैं। यह लचीलापन उन्हें विभिन्न योजनाओं में अपने निवेश में विविधता लाने, जोखिम जोखिम को कम करने और पीपीएफ जैसे पारंपरिक उपकरणों की तुलना में अपने निवेश के मूल्य को संभावित रूप से अधिकतम करने की अनुमति देता है।

advertisement

एनपीएस अपने निवेशकों को वैकल्पिक निवेश फंड या स्कीम ए में निवेश करने का अवसर भी देता है

पोर्टेबिलिटी: अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्राहक अपना खाता कहीं से भी संचालित कर सकते हैं, भले ही वे अपना शहर या रोजगार बदल लें। आप शहर या रोजगार के स्थान में बदलाव होने पर बंद होने के डर के बिना किसी भी स्थान से एनपीएस में निवेश जारी रख सकते हैं। निरंतरता बनाए रखने के लिए आपको केवल अपना PRAN नंबर देना होगा।

Also Read: भारत की ग्रोथ स्टोरी पर IMF और ADB ने दिखाया विश्वास