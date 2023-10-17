Online Gaming: पैसा लगाओ, फन गेम खेलो और रकम डबल पाओ... कहीं आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे?

Rajasthan के Nagaur में Online Game में पैसा इंवेस्ट करके दोगुना रकम वापस मिलने का लालच देकर एक युवक से 28 लाख 63 हजार की ठगी कर ली गई। युवक ने फिर पुलिस में मामला दर्ज करवाया। Devram Soni ने सोशल मीडिया पर ऑनलाइन गेम के जरिए पैसा कमाने का विज्ञापन देखा और फिर खेल खेलना चालू कर दिया। उसने फिर वहां दिये गए नंबर से कॉन्टेक्ट किया। Pawan Khatri नामक युवक ने बताया कि उसने एक ऑनलाइन फन गेम बनाई है। अगर उसमें वह पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसे बहुत फायदा होगा। पैसा डबल होकर उसे मिलेगा। देवाराम उसकी बातों में आ गया.। पवन ने रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर देवाराम से 500 रुपये ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से लिए. फिर उसे एक लिंक भेजा और साथ ही यूजर नेम और पासवर्ड भी भेजा। कहा कि इस लिंक में अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर गेम को खेलना शुरू करे। देवाराम ने भी ऐसा ही किया। इसके बाद उसे एक अन्य नंबर से भी कॉल आया। उस शख्स ने अपना नाम Bhavani Shankar Modi बताया। शख्स ने बताया कि इस गेम के जरिए वो भी काफी अमीर बन गया है। देवाराम को लगने लगा कि शायद वो भी इसी तरह अमीर बन जाएगा।

उसने फिर ऐसा करते-करते 7 लाख रुपये गेम में इनवेस्ट कर दिए। अपने एक दोस्त को भी इसके बारे में बताया दोस्त से फिर 45 हजार रुपये लेकर गेम में लगा दिए। देवाराम ने गेम में कुल 28 लाख 63554 रुपए लगा दिए। लेकिन उसे फिर पेमेंट मिलनी बंद हो गई। जब उसने पवन और भवानी को फोन किया तो उनके नंबर बंद आए। गेम का लिंक भी बंद हो गया। तब देवाराम को अहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हुई है। अगर आप भी सोचते हैं कि रातों-रात आप अमीर बन सकते हैं तो ऐसा नहीं है। गेमिंग एप का इस्तेमाल करने से पहले कई बार सोचें।