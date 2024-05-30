OnePlus 12: ग्लेशियल व्हाइट कलर वेरिएंट भारत में 6 जून को होगा लॉन्च: जानें संभावित कीमत और स्पेसिफिकेशन

OnePlus 6 जून को भारत में अपने फ्लैगशिप वनप्लस 12 5G के लिए नया ग्लेशियल व्हाइट कलर वेरिएंट लॉन्च करेगा। कंपनी के अनुसार, यह नया लिमिटेड एडिशन मॉडल ग्लेशियरों की सुंदरता और लचीलेपन” से प्रेरित है। इसमें कहा गया है, “वनप्लस 12 के ग्लेशियल व्हाइट एडिशन में एक स्लीक, कंटेम्पररी डिज़ाइन है जो परिष्कृत सौंदर्यशास्त्र के साथ शक्तिशाली कार्यक्षमता को सहजता से एकीकृत करता है।”

OnePlus 12 भारत की कीमत

OnePlus ने अभी तक नए लॉन्च किए गए कलर वेरिएंट की कीमत की घोषणा नहीं की है। वनप्लस 12 को दो स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 64,999 रुपये है जबकि 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 69,999 रुपये है और ये "फ्लोवी एमराल्ड" और "सिल्की ब्लैक" रंगों में आते हैं। फिलहाल, ICICI बैंक नेटबैंकिंग और HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड पर 2,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही, इस स्मार्टफोन पर 12,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है।

क्वाड-एचडी+ एलटीपीओ ओएलईडी स्क्रीन

OnePlus 12 में 6.82 इंच की क्वाड-एचडी+ एलटीपीओ ओएलईडी स्क्रीन है जो 120 हर्ट्ज़ की अडैप्टिव रिफ्रेश रेट और 4,500 निट्स की पीक ब्राइटनेस प्रदान करती है। यह स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 चिपसेट द्वारा संचालित है। यह 16GB तक रैम और 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज प्रदान करता है। स्मार्टफोन पानी और धूल प्रतिरोध के लिए IP65 रेटिंग के साथ भी आता है।

Hasselblad कैमरे

कैमरे की बात करें तो वनप्लस 12 में Hasselblad कैमरे दिए गए हैं, जिसमें 50MP Sony LYT-808 प्राइमरी लेंस, 64MP टेलीफोटो कैमरा और 48MP अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस शामिल हैं। सेल्फी के लिए इसमें 32MP का फ्रंट-फेसिंग कैमरा दिया गया है।

बैटरी 100W SuperVOOC चार्जिंग

OnePlus 12 5G में 5,400 mAh की बैटरी है जो 100W SuperVOOC चार्जिंग को सपोर्ट करती है। वनप्लस का दावा है कि यह सिर्फ़ 26 मिनट की चार्जिंग में दो दिन की बैटरी लाइफ़ दे सकता है। यह इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और चार्जिंग के लिए टाइप C पोर्ट के साथ आता है। अन्य खबरों में, वनप्लस जल्द ही भारत में वनप्लस नॉर्ड 4 लॉन्च करने की उम्मीद कर रहा है। मिड-रेंज स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 7+ जेन 3 चिपसेट, 1.5K रिज़ॉल्यूशन डिस्प्ले, 50MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप और 5,500 एमएएच की बैटरी होने की संभावना है जो 100W फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।