Nykaa का मुनाफा 152% बढ़कर ₹13.64 करोड़ रूपए हुआ, कंपनी के शेयर ने एक साल में दिया 40% रिटर्न

Nykaa का वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में मुनाफा सालाना आधार (YoY) पर 152% बढ़कर ₹13.64 करोड़ रहा। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट ₹5.42 करोड़ रहा था। नायका ने 13 अगस्त को पहली तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी के ऑपरेशन से कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू यानी आय में सालाना आधार पर 22.87% की बढ़ोतरी हुई है।

पहली तिमाही में रेवेन्यू ₹1,746 करोड़ रहा

FY25 की पहली तिमाही में ऑपरेशन से रेवेन्यू ₹1,746 करोड़ रहा। एक साल पहले की समान तिमाही यानी FY24 की पहली तिमाही में रेवेन्यू ₹1,421 करोड़ रहा था।

नायका ने एक साल में दिया 40% रिटर्न

नायका का शेयर 13 अगस्त को 3.39% गिरकर ₹188 पर बंद हुआ। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर ने निवेशकों को 40% का रिटर्न दिया है। बीते 6 महीने में शेयर 27.07% चढ़ा है। कंपनी का मार्केट कैप 53.71 हजार करोड़ रुपए है।