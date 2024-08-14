Hero MotoCorp को पहली तिमाही में ₹1,123 करोड़ का मुनाफा, रेवेन्यू 16% से बढ़कर ₹10,144 करोड़ रूपए हुआ
Hero MotoCorp को वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में 1,122.63 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा (स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट) हुआ है। सालाना आधार पर इसमें 36.12% की बढ़ोतरी हुई है। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 824.72 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। कंपनी के संचालन से स्टैंडअलोन रेवेन्यू की बात करें तो अप्रैल-जून तिमाही में यह 10,143.73 करोड़ रुपए रहा है। सालाना आधार पर इसमें 15.69% की बढ़ोतरी हुई है। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी ने 8,767.27 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। वस्तुओं और सेवाओं को बेचने से मिली राशि को रेवेन्यू या राजस्व कहा जाता है।
हीरो मोटोकॉर्प की टोटल इनकम 15.42% बढ़ी
अप्रैल-जून तिमाही में हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड की टोटल इनकम सालाना आधार पर 15.42% बढ़कर 10,375.44 करोड़ रुपए रही। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में कंपनी की आय 8,989.44 करोड़ रुपए रही थी। वहीं, इस दौरान कंपनी का टोटल एक्सपेंस यानी खर्च 8,881.99 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने आज (मंगलवार, 13 अगस्त) पहली तिमाही के नतीजे जारी किए हैं।