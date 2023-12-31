NPCI Secondary Market के लिए 1 जनवरी को लॉन्च करेगा UPI, UPI से पेमेंट कर खरीद सकेंगे शेयर्स

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) 1 जनवरी 2024 को सेकेंडरी मार्केट के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI लॉन्च करेगा। इसके बाद इन्वेस्टर्स UPI के जरिए पेमेंट करके शेयर्स खरीद सकेंगे। अभी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO की बिडिंग में UPI के जरिए पेमेंट कर पाते हैं। जब IPO के लिए अप्लाय करते हैं तो उसका पैसा इन्वेस्टर्स के अकाउंट में ही ब्लॉक हो जाता है और जब शेयर्स इश्यू होते हैं तब अमाउंट डेबिट होता है। इसी तरह सेकेंडरी मार्केट यानी शेयर बाजार में यह सर्विस शुरू होने के बाद स्टॉक्स खरीदने पर उसका जितना भी अमाउंट होगा वह आपके अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद जब उसी दिन सेटलमेंट होगा तो इन्वेस्टर्स के अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा। NPCI ​​​​​​ने बताया कि ​क्लियरिंग कॉरपोरेशन, स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, स्टॉकब्रोकर, बैंक और UPI ऐप सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के साथ मिलकर इक्विटी कैश सेगमेंट के लिए बीटा वर्जन में पेमेंट सर्विस पेश किया जाएगा।

advertisement

Also Read: Touch-Screen और AI Features से लैस Smart Fridge लाएगी Samsung, जानिए क्या है इसकी खासियत

शुरुआत में यह सर्विस सीमित कस्टमर्स के लिए अवेलेबल होगी। NPCI ने बताया कि इस बीटा लॉन्च को ब्रोकरेज ऐप 'ग्रो' फैसिलिएट कर रहा है। भीम, ग्रो और यस पे नेक्स्ट के जरिए सेकेंडरी मार्केट में UPI ऐप सर्विस मिलेगी। शुरुआत में HDFC बैंक और ICICI बैंक के कस्टमर्स इस सर्विस को यूज कर पाएंगे। इसके अलावा HDFC बैंक, HSBC, ICICI बैंक और यस बैंक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और एक्सचेंजों के लिए स्पॉन्सर बैंक के रूप में काम करेंगे। NPCI ने बताया कि जिरोधा, एक्सिस बैंक, यस बैंक, पेटीएम और फोनपे सहित अन्य स्टॉकब्रोकर व UPI इनेबल ऐप्स अभी सर्टिफिकेशन स्टेज में हैं और जल्द ही यह बीटा फेज में शामिल होंगे।