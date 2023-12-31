Touch-Screen और AI Features से लैस Smart Fridge लाएगी Samsung, जानिए क्या है इसकी खासियत

Samsung एक Smart Fridge पर काम कर रही है। कंपनी अपने कस्टमर्स को बेहतर अनुभव देने के लिए अपकमिंग इस Bespoke 4-Door Flex Refrigerator में कई खास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स जोड़ रही है। इसमें एक इंटरनल कैमरा भी दिया जाएगा। कैमरे और AI की मदद से फ्रिज अलग-अलग फूड आइटम को आसानी से पहचान पाएगा और उसके खराब होने से पहले कनेक्ट ऐप के जरिए मोबाइल पर नोटिफिकेशन भेजेगा। हालांकि, फ्रिज में अभी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। सैमसंग का कहना है कि उसका विजन AI फीचर केवल 33 खाद्य पदार्थों की पहचान कर सकता है, जिसे आगे चलकर बढ़ाया जाएगा। ये फ्रिज सैमसंग AI फैमिली हब+ के साथ आएगा, जिसे सैमसंग फूड ऐप के जरिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। कंपनी इस बेस्पोक 4-डोर फ्लेक्स रेफ्रिजरेटर को जनवरी में होने वाले कन्ज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES) में लॉन्च करेगी। फिलहाल इसकी कीमत और अवेलेबलिटी को लेकर ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस रेफ्रिजरेटर में 32 इंच की एक टच डिस्प्ले दी गई है, जिस पर यूजर्स अपने गैलेक्सी स्मार्टफोन के स्क्रीन को रेफ्रिजरेटर के डिस्प्ले पर मिरर कर पाएंगे और टिक-टॉक और यूट्यूब वीडियो भी देख सकेंगे। यूजर्स फ्रिज के टच-स्क्रीन के जरिए उसमें रखे गए खाने के सामान की एक्सपायरी डेट मैन्युअली फीड कर सकेंगे। जब वह सामान एक्सपायर होने वाला होगा, तो उससे ठीक पहले फ्रिज यूजर को नोटिफिकेशन भेजेगा। यहीं नहीं सैमसंग फूड ऐप के जरिए से यूजर सीधे फ्रिज में एक्सेस कर सकते हैं। ये ऐप आपके सैमसंग हेल्थ प्रोफाइल से जुड़ सकता है और आपकी डाइट संबंधी जरूरतों के आधार पर रेसिपी को तैयार कर सकता है। इसमें एक 'इमेज टू रेसिपी' फीचर (बेहतर विजन AI के साथ) भी शामिल है। ये फीचर खाने-पीने की चीजों को पहचान सकता है और फ्रिज में रखे फूड आइटम के हिसाब से रेसिपी तैयार कर सकता है।

इसमें एक पर्सनालाइज फीचर भी है, जो ग्लूटेन-फ्री, पेस्केटेरियन, डेयरी-फ्री, वीगन, फ्यूजन और अन्य डाइट के लिए रेसिपी तैयार कर सकती है। द वर्ज की रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग 2016 से स्मार्ट फ्रिज बना रहा है। यह नया मॉडल कंपनी के इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंटीग्रेशन के बजाय अपने AI फीचर्स से लैस पहला मॉडल है। 2016 के फ्रिज में फैमिली हब ऐप्स लोड होने में धीमे हैं और टचस्क्रीन बढ़िया नहीं है, लेकिन फ्रिज में कैमरे शामिल थे जो आपको दरवाजा खोले बिना यह देखने देते है कि फ्रिज के अंदर क्या है। अब सैमसंग के 2024 मॉडल की मार्केटिंग से पता चलता है कि कंपनी इस फ्रिज को अपने अन्य AI किचन प्रोडक्ट्स में केंद्र बिंदु के रूप में देखती है। सैमसंग CES में कुकटॉप का 2024 मॉडल भी लॉन्च करेगी। कंपनी जिसे एनीप्लेस इंडक्शन कुकटॉप कह रही है। ये कुकटॉप 'स्लाइड इन रेंज' के साथ आएगा। इस कुकटॉप को आप किचन कैबिनेट के बीच में फिट कर सकते हैं। कुकटॉप और स्लाइड इन रेंज के लिए 7 इंच की LCD स्क्रीन दी गई है। स्क्रीन का इस्तेमाल खाना बनाते समय सैमसंग फूड ऐप से रेसिपी देखने के लिए किया जा सकता है।