Nita Ambani बन सकती हैं Reliance-Disney के मर्जर के बाद मीडिया बिज़नेस की अध्यक्ष: रिपोर्ट

Nita Ambani बन सकती हैं Reliance-Disney के मर्जर के बाद मीडिया बिज़नेस की अध्यक्ष: रिपोर्ट

डिज़्नी के साथ मिलकर, रिलायंस का लक्ष्य नेटफ्लिक्स जैसे स्ट्रीमिंग दिग्गजों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करना और देश के बढ़ते डिजिटल मीडिया परिदृश्य का फायदा उठाना है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Feb 28, 2024 12:51 IST
नीता अंबानी के रिलायंस-डिज्नी के मर्जर के बाद नए बोर्ड की अध्यक्ष बनने की संभावना है
समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष और अरबपति Mukesh Ambani की पत्नी Nita Ambani के Reliance-Disney के मर्जर के बाद नए बोर्ड की अध्यक्ष बनने की संभावना है। रिपोर्ट में  सूत्रों के अनुसार, विलय अंतिम रूप दिए जाने के करीब है, जिसकी घोषणा जल्द हो सकती है। हालाँकि, सूत्रों ने संकेत दिया कि आधिकारिक घोषणा से पहले ये योजनाएँ बदल सकती हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि रिलायंस ने इस डील पर टिप्पणी करने से परहेज किया है।\

Also Read: Reliance-Disney ने साइन किया बाइंडिंग पैक्ट

चेयरपर्सन के रूप में नीता अंबानी

चेयरपर्सन के रूप में नीता अंबानी की अपेक्षित भूमिका पिछले साल रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड से उनके इस्तीफे के बाद आई है। इस कदम का उद्देश्य धर्मार्थ प्रयासों के लिए अधिक समय समर्पित करना था। वर्तमान में, वह रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। यदि अध्यक्ष के रूप में नीता अंबानी की नियुक्ति को अंतिम रूप दिया जाता है, तो यह देश के मीडिया परिदृश्य में अंबानी परिवार के बढ़ते प्रभाव को प्रतिबिंबित करेगा। दूसरी ओर, रिलायंस के लिए यह सौदा भारत के तेजी से बढ़ते मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर प्रस्तुत करता है। डिज़्नी के साथ मिलकर, रिलायंस का लक्ष्य नेटफ्लिक्स जैसे स्ट्रीमिंग दिग्गजों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करना और देश के बढ़ते डिजिटल मीडिया परिदृश्य का फायदा उठाना है।

