scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारNew Rules: Credit Card के नए नियम, क्या आप जानते हैं?

New Rules: Credit Card के बदल गए नियम

एक स्टेटमेंट साइकिल में 20,000 रुपए तक के ऑनलाइन खर्च के लिए रिवॉर्ड पॉइंट को तीन गुना (3X) कर दिया जाएगा। ये मौजूदा समय में 6 गुना (6X) है। हालांकि, कार्डहोल्डर्स प्रति माह 20,000 रुपए से ज्यादा के खर्च पर 10 गुना (10X) रिवॉर्ड पॉइंट्स पा सकते हैं।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi ,UPDATED: Apr 10, 2024 14:38 IST
Credit Card के नए नियम अगले महीने से हो रहे हैं लागू
Credit Card के नए नियम अगले महीने से हो रहे हैं लागू

कई क्रेडिट कार्ड्स ने अपने नियमों को चेंज किया है। सबसे पहले एक्सिस और अमेक्स कार्ड्स ने अपने नियमों को चेंज किया है। लेकिन इसी क्रम में आईडीएफसी ने अपने नियमों को चेंज किया है। 

Also Read: New Rule for Cash Deposit: बैंक में UPI से कैसे होगा कैश डिपॉजिट?

advertisement
कार्डधारकों को ईमेल में कहा गया है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने सुपर प्रीमियम आईडीएफसी फर्स्ट प्राइवेट क्रेडिट कार्ड को छोड़कर सभी क्रेडिट कार्डों पर सुविधाएं कम कर दी हैं। 
यह एक्सिस बैंक,आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक द्वारा अपने संबंधित कार्ड लाभों को कम करने के बाद आया है। 
बदलावों के बाद, जो 1 मई से प्रभावी होंगे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ऑनलाइन खर्च पर रिवॉर्ड पॉइंट में कटौती की है, 
एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए उच्च खर्च-आधारित मानदंड रखे हैं, और उपयोगिता और किराया भुगतान के लिए अद्यतन शर्तें रखी हैं।
एक स्टेटमेंट चक्र में ₹20,000 तक के ऑनलाइन खर्च पर रिवॉर्ड पॉइंट जो वर्तमान में छह गुना है। उसे घटाकर तीन गुना कर दिया जाएगा। कार्डधारक पहले की तरह प्रति माह ₹20,000 से अधिक के वृद्धिशील
खर्च पर 10 गुना (10X) रिवॉर्ड पॉइंट अर्जित करेंगे। शिक्षा, वॉलेट लोड 
और सरकारी सेवा लेनदेन पर रिवॉर्ड पॉइंट को 3X तक संशोधित किया जाएगा।

 

Edited By:
Abhishek
Published On:
Apr 9, 2024