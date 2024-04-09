कई क्रेडिट कार्ड्स ने अपने नियमों को चेंज किया है। सबसे पहले एक्सिस और अमेक्स कार्ड्स ने अपने नियमों को चेंज किया है। लेकिन इसी क्रम में आईडीएफसी ने अपने नियमों को चेंज किया है।

कार्डधारकों को ईमेल में कहा गया है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने सुपर प्रीमियम आईडीएफसी फर्स्ट प्राइवेट क्रेडिट कार्ड को छोड़कर सभी क्रेडिट कार्डों पर सुविधाएं कम कर दी हैं। यह एक्सिस बैंक,आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक द्वारा अपने संबंधित कार्ड लाभों को कम करने के बाद आया है। बदलावों के बाद, जो 1 मई से प्रभावी होंगे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ऑनलाइन खर्च पर रिवॉर्ड पॉइंट में कटौती की है, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए उच्च खर्च-आधारित मानदंड रखे हैं, और उपयोगिता और किराया भुगतान के लिए अद्यतन शर्तें रखी हैं। एक स्टेटमेंट चक्र में ₹20,000 तक के ऑनलाइन खर्च पर रिवॉर्ड पॉइंट जो वर्तमान में छह गुना है। उसे घटाकर तीन गुना कर दिया जाएगा। कार्डधारक पहले की तरह प्रति माह ₹20,000 से अधिक के वृद्धिशील खर्च पर 10 गुना (10X) रिवॉर्ड पॉइंट अर्जित करेंगे। शिक्षा, वॉलेट लोड और सरकारी सेवा लेनदेन पर रिवॉर्ड पॉइंट को 3X तक संशोधित किया जाएगा।