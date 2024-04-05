scorecardresearch
New Rule for Cash Deposit: बैंक में UPI से कैसे होगा कैश डिपॉजिट?

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi ,UPDATED: Apr 5, 2024 18:54 IST
ग्राहकों के लिए UPI यानी Unified Payments Interface के जरिए कैश डिपॉजिट की सुविधा भी लाई जाएगी

5 अप्रैल को कारोबारी साल 2025 की पहली क्रेडिट पॉलिसी बैठक में लिए गए फैसलों का एलान किया गया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने घोषणा की कि ग्राहकों के लिए UPI यानी Unified Payments Interface के जरिए कैश डिपॉजिट की सुविधा भी लाई जाएगी। इस सुविधा के तहत ATM मशीन में UPI के जरिए कैश डिपॉजिट की सुविधा मिलेगी. आसान भाषा में समझें तो आप UPI के जरिए भी कैश डिपॉजिट कर सकेंगे। इस बीच बड़ा सवाल ये है कि आप कैसे UPI से कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। आगे जानिए इसका स्टेप- बाय- स्टेप प्रोसेस - 

अगर आप कैसे जमा कराना चाहते हैं तो आपको करना होगा ये काम

UPI से कैश डिपॉजिट करने के लिए आपको UPI कैश डिपॉजिट मशीन में जाना होगा। 
कैश डिपॉजिट मशीन के UPI सेक्शन में जाकर क्लिक करें।
इसे क्लिक करते ही एक QR कोड मशीन में डिस्प्ले हो जाएगा।
अब अपने मोबाइल में UPI स्कैनर खोलें।
स्कैनर की मदद से कैश डिपॉजिट मशीन वाले QR कोड को स्कैन करें।
QR कोड को स्कैन करते ही आपकी सारी डिटेल सामने आ जाएंगी।
कैश डालते ही मशीन कैश को वेरिफाई करेगी।
अंत में वेरिफिकेशन डिटेल्स OK होते ही आपका कैश डिपॉजिट हो जाएगा। 

Also Read: Repo Rate में फिर बदलाव न होने से Real Estate Sector ने किया स्वागत, डेवलपर्स ने कहा-RBI के फैसले से मिलेगा बूस्ट

दो बड़े फायदे

UPI से कैश डिपॉजिट की सुविधा शुरू होने से ग्राहकों को तो काफी सहूलियत होगी है, लेकिन इसके साथ ही इससे बैंकों के लिए भी करेंसी हैंडलिंग एफिशिएंट हो सकेगा। ग्राहकों और बैंकों दोनों के लिए काफी आसानी हो जाएगी। 

थर्ड पार्टी ऐप को मंजूरी

मालूम हो कि आरबीआई के गवर्नर ने ये भी कहा कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के लिए थर्ड पार्टी ऐप को मंजूरी दी जाएगी। इससे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी PPI वॉलेट्स से यूपीआई पेमेंट करने की भी सुविधा मिलेगी। 

Edited By:
Abhishek
Published On:
Apr 5, 2024