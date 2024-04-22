New Business Idea; गुजरात का किसान गधे का दूध बेचकर कमा रहा है 3 लाख रूपये महीना

गधे का इस्तेमाल आपने सामान ढोने में देखा होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोई शख्स गधे का दूध बेचकर लाखों कमा सकता है। गुजरात में एक व्यक्ति ने गधे के दूध से कमाल कर दिया है। गुजरात के धीरेन सोलंकी ने पाटन जिले के अपने गांव में 42 गधे वाले फार्म की स्थापना की है और दक्षिणी राज्यों के ग्राहकों और कॉस्मेटिक सेक्टर की कंपनियों को गधे का दूध बेचकर लगभग 3 लाख रुपये प्रति महीना कमा रहे हैं।

सोलंकी ने एक टेलीविजन चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि

सोलंकी ने एक टेलीविजन चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि उन्हें कुछ निजी नौकरियाँ मिलीं, लेकिन वेतन से परिवार का खर्चा मुश्किल से चल पाता था। इसी दौरान उन्हें दक्षिण भारत में गधे पालन के बारे में पता चला। वो कुछ लोगों से मिले और करीब 8 महीने पहले अपने गाँव में यह फार्म शुरू किया।"

सोलंकी ने 20 गधों और 22 लाख रुपये के निवेश से शुरुआत की थी

सोलंकी ने 20 गधों और 22 लाख रुपये के निवेश से शुरुआत की थी। यह निर्णय कठिन था, क्योंकि गुजरात में गधी के दूध की मांग बहुत कम है और सोलंकी को पहले पांच महीनों में कुछ भी कमाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने कर्नाटक और केरल की कंपनियों से संपर्क कर अपने उत्पाद बेचने शुरू किए। उनके ग्राहकों में कॉस्मेटिक कंपनियां भी शामिल हैं जो अपने उत्पादों में गधे के दूध का इस्तेमाल करती हैं।

गधे के दूध का इतिहास

प्राचीन काल में गधे के दूध का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, ऐसा दावा किया जाता है कि मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा इससे स्नान करती थीं। चिकित्सा के जनक माने जाने वाले यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स ने लीवर की समस्याओं, नाक से खून बहने, विषाक्तता, संक्रामक रोगों और बुखार के लिए गधे के दूध का सुझाव दिया था। इसके लाभों के बावजूद, आधुनिक युग में गधे के दूध की बिक्री में गिरावट देखी गई, इससे पहले कि वैज्ञानिकों ने इसकी क्षमता को फिर से खोजा।

अमेरिकी राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय की रिपोर्ट

अमेरिकी राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, गधे के दूध की संरचना गाय के दूध की तुलना में मानव दूध के अधिक समान है, और यह शिशुओं के लिए एक अच्छा विकल्प है, विशेष रूप से उन शिशुओं के लिए जिन्हें गाय के दूध से एलर्जी है। रिपोर्ट में कहा गया है, "चिकित्सा क्षेत्र में गधी के दूध का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू आंतों के माइक्रोफ्लोरा को विनियमित करने की इसकी क्षमता है।" इसमें बेहतर आंत स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में इसके लाभों का विवरण दिया गया है।

अध्ययन प्रतिरक्षा बढ़ाने और मधुमेह विरोधी गुणों में इसके लाभों की ओर भी इशारा करते हैं। इसके अलावा, गधे के दूध की शेल्फ लाइफ भी अधिक होती है क्योंकि इसमें अन्य प्रकार के दूध में पाए जाने वाले कई रोगाणु नहीं होते हैं।