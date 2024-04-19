Nestle News Update: CCPA ने FSSAI से Nestle पर लगे आरोपों की जांच करने को कहा

उपभोक्ता संरक्षण नियामक CCPA ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) से स्विस एनजीओ पब्लिक आई और इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क के इस दावे की जांच करने को कहा है कि Nestle भारत जैसे कम विकसित देशों में अधिक चीनी वाले शिशु उत्पाद बेच रही है। उपभोक्ता मामलों की सचिव और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की प्रमुख निधि खरे ने पीटीआई को बताया, "हमने नेस्ले के शिशु उत्पाद पर रिपोर्ट का संज्ञान लेने के लिए एफएसएसएआई को लिखा है।" राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने भी रिपोर्ट का संज्ञान लिया है और एफएसएसएआई को नोटिस जारी किया है।

advertisement

Also Read: Cerelac: क्या आपको पता है इस प्रोडक्ट में कितनी चीनी है !

इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क

स्विस एनजीओ पब्लिक आई और इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क (IBFAN) के निष्कर्षों के अनुसार, नेस्ले ने यूरोप के बाजारों की तुलना में भारत, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों सहित कम विकसित दक्षिण एशियाई देशों में अधिक चीनी वाले शिशु उत्पाद बेचे। इस बीच गुरुवार को नेस्ले इंडिया ने कहा था कि वह अनुपालन पर कभी समझौता नहीं करती है और उसने पिछले पांच वर्षों में भारत में शिशु खाद्य उत्पादों में अतिरिक्त चीनी को 30 प्रतिशत तक कम किया है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, "अतिरिक्त चीनी की मात्रा में कमी लाना नेस्ले इंडिया की प्राथमिकता है। पिछले 5 वर्षों में, हमने वैरिएंट के आधार पर, अतिरिक्त चीनी की मात्रा में 30 प्रतिशत तक की कमी की है।"

रिपोर्ट के अनुसार

रिपोर्ट के अनुसार, नेस्ले का गेहूं आधारित उत्पाद, छह महीने के बच्चों के लिए सेरेलैक यू.के. और जर्मनी में बिना किसी अतिरिक्त चीनी के बेचा जाता है, लेकिन भारत से विश्लेषण किए गए 15 सेरेलैक उत्पादों में औसतन प्रति सर्विंग 2.7 ग्राम अतिरिक्त चीनी पाई गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में पैकेजिंग पर चीनी की मात्रा घोषित की गई थी। उत्पाद में सबसे अधिक चीनी की मात्रा थाईलैंड में 6 ग्राम थी। रिपोर्ट के अनुसार, फिलीपींस में जांचे गए आठ नमूनों में से पांच में चीनी की मात्रा 7.3 ग्राम पाई गई, तथा इसकी जानकारी पैकेजिंग पर भी नहीं दी गई थी।