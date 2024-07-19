नवी म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया निफ्टी 500 मल्टीकैप 50:25:25 को ट्रैक करने वाला भारत का पहला इंडेक्स

भारत की लीडिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कंपनी नावी म्यूचुअल फंड (Navi MF) ने नावी निफ्टी 500 मल्टीकैप 50:25:25 इंडेक्स फंड के लॉन्च की घोषणा की है, जो निफ्टी 500 मल्टीकैप 50:25:25 इंडेक्स को ट्रैक करने के लिए पहला इंडेक्स फंड है। यह फंड लागू एनएवी (अंकित मूल्य: 10 रुपये/-) पर यूनिट्स की लगातार पेशकश करता है। न्यू फंड ऑफर (एनएफओ) 18 जुलाई 2024 को खुल रहा है और 30 जुलाई 2024 को बंद होगा।

निफ्टी 500 मल्टीकैप 50:25:25 इंडेक्स

निफ्टी 500 मल्टीकैप 50:25:25 इंडेक्स निवेशकों को भारतीय शेयर बाजार में लार्जकैप, मिडकैप और स्मॉलकैप कंपनियों में डाइवर्सिफाइड निवेश हासिल करने का एक बेहतर अवसर प्रदान करता है। यह इनोवेटिव इंडेक्स लार्जकैप, मिडकैप और स्मॉलकैप सेग्मेंट को 50%, 25% और 25% का एक तय वेटेज एलोकेट (आवंटित) करता है। इसके अलावा, यह स्ट्रैटेजिक एलोकेशन किसी एक मार्केट-कैप कैटेगरी में फोकस घटाकर जोखिम को कम करने में मदद करता है।

निफ्टी 500 इंडेक्स

निफ्टी 500 इंडेक्स की तुलना में, जिसका लार्ज-कैप एलोकेशन करीब 71.8 फीसदी है, निफ्टी 500 मल्टीकैप 50:25:25 मिड और स्मॉल-कैप कंपनियों (50% बनाम 28.2%) को अधिक एक्सपोजर प्रदान करता है। यह बढ़ा हुआ एक्सपोजर निवेशकों को लंबी अवधि में हायर ग्रोथ की संभावनाएं प्रदान करता है। इंडेक्स फंड होने की वजह से, मल्टीकैप कैटेगरी में एक्टिव फंड की तुलना में एक्सपेंस रेश्यो सबसे कम होगा। एक्टिवली मैनेज्ड फंड के विपरीत, नावी निफ्टी 500 मल्टीकैप 50:25:25 इंडेक्स फंड पैसिवली इंडेक्स को ट्रैक करता है।

नावी म्यूचुअल फंड के प्रवक्ता ने कहा कि नावी निफ्टी 500 मल्टीकैप 50:25:25 इंडेक्स फंड उन लोगों के लिए एक संतुलित निवेश का अवसर प्रदान करता है जो भारतीय बाजार में प्रवेश करना चाहते हैं।

लार्जकैप कंपनी

"बैलेंस्ड एलोकेशन के लिए लार्जकैप कंपनियों को 50 फीसदी और संभावित हायर ग्रोथ के लिए मिड-कैप कंपनियों को बची राशि एलोकेट करने के साथ, यह फंड एक बैलेंस और स्ट्रैटेजिक तरीका सुनिश्चित करते हुए, स्टॉक के चयन या मार्केट टाइमिंग के जोखिम को कम करता है। नावी निफ्टी 500 मल्टीकैप 50:25:25 इंडेक्स फंड का लक्ष्य ट्रैकिंग एरर के अधीन निफ्टी 500 मल्टीकैप 50:25:25 इंडेक्स के प्रदर्शन के अनुरूप रिटर्न देना है। पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी।

● यह एनएफओ गुरुवार, 18 जुलाई 2024 को खुला और मंगलवार, 30 जुलाई 2024 को बंद होगा।

● निफ्टी 500 मल्टीकैप 50:25:25 इंडेक्स को ट्रैक करने वाला भारत का पहला इंडेक्स फंड।

● यह फंड निवेशकों को अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन में निवेश के जरिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने अवसर प्रदान करता है।

● यह न्यू फंड ऑफर (एनएफओ) 18 जुलाई 2024 को खुल रहा है और 30 जुलाई 2024 को बंद होगा।

● मल्टीकैप कैटेगरी में एक्टिव फंड की तुलना में सबसे कम एक्सपेंस रेश्यो।

● कम से कम 10 से शुरू होने वाली निवेश राशि के साथ एक अच्छी तरह से बैलेंस निवेश का विकल्प।