Mukesh Ambani का मेगा प्लान, Paytm, PhonePe और Google Pay को देने जा रहे हैं टक्कर!

जियो फाइनेंशियल से जुड़ी एक और धमाकेदार खबर आ रही है। जैसा की आप जानते हैं कि Jio ने कम समय में भारतीय टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में न सिर्फ अपनी पहचान बनाई बल्कि पीयर्स कंपनियों को जबरदस्त टक्कर भी दी है। लगातार कंपनी नए-नए बदलाव भी करती आ रही है। अब मुकेश अंबानी क्या कदम उठाने जा रहे हैं? अब UPI पेमेंट मार्केट में भी जियो धमाकेदार एंट्री करने का प्लान बना रहा है। आमतौर पर आपने दुकानों पर Paytm Soundbox ही देखा और सुना होगा। लेकिन अब इस स्पेस में भी जियो एंट्री करने का प्लान कर रहा है। मीडिया में इस तरह की खबरों बहुत तेजी फैल रही हैं।

Jio Pay App पहले से ही बाजार में मौजूद है और अब Soundbox की मदद से कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाने पर जोर दे रही है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि Jio Soundbox का ट्रायल स्टार्ट हो चुका है और बहुत जल्द आपको ये दुकानों पर देखने को मिल सकता है। यानी इससे मुकेश अंबानी सीधा पेटीएम, फोनपे और गूगल पे को टक्कर देने वाले हैं। क्योंकि रिपोर्ट में बताया गया है कि इससे शॉप ऑनर्स को शानदार ऑफर्स भी दिए जाएंगे। मौजूदा वक्त में पेटीएम की तरफ से मार्केट में लाखों की संख्या में पेटीएम बॉक्स उपल्ब्ध हैं। इनकी मंथली फीस 129 रुपये है। इस सब्सक्रिप्शन मॉडल से पेटीएम को काफी फायदा होता है। जियो पे बॉक्स को पेटीएम के मुकाबले कनम कीमत में पेश किया जा सकता है। ऐसी मीडिया में खबरें हैं। साथ ही शुरुआत में तो फ्री सब्सक्रिप्शन ऑफर भी दिया जा सकता है।आप तो मुकेश अंबानी के वर्किंग स्टाइल को जानते हैं। रिलायंस अपने दमदार ऑफर्स से पहले ग्राहकों में अपनी पैठ बढ़ाती है और फिर तेजी से मार्केट शेयर कैप्चर करती है। । जियो साउंड बॉक्स जल्द ही जियो पे ऐप में कनेक्ट हो जाएगा। फिलहाल इस सेगमेंट में कोई ऐप लॉन्च नहीं हुआ है।

अब जियो टक्कर देखा किस तरह से एख बार कुछ जरूरी आंकड़ों को भी देख लेते हैं। पेटीएम, UPI पेमेंट के मामले में भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। लेकिन इसका मार्केट शेयर गूगल पे और फोन पे से काफी कम है। फोन पे का भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसकी कुल UPI पेमेंट हिस्सेदारी 46.4 प्रतिशत है। जबकि गूगल पे की 34.8 प्रतिशत है, जो दूसरे नंबर पर है। जबकि पेटीएम की महज 14.7 प्रतिशत हिस्सेदारी है। जियो के इस प्लान के बाद दूसरी कंपनियों की चिंता थोड़ा बढ़ सकती है। खासकर ऐसे समय में जब पेटीएम पेमेंट बैंक पर फिलहाल RBI ने रोक लगा दी गई है। हालांकि इससे पेटीएम यूपीआई पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इस दौरान ही जियो की तरफ से लिए जाने वाले इस फैसले ने सबको हैरान कर दिया है।

मुकेश अंबानी की कंपनी जियो ने टेलीकॉम कंपनी में आते ही फ्री कॉलिंग और मुफ्त इंटरनेट जैसे ऑफर्स देकर कस्टमर्स को अपनी ओर ले आए थे। वैसे ही अब अनुमान लगाया जा रहा है कि जियो जबरदस्त ऑफर्स देकर यूपीआई मार्केट में कब्जा जमा सकते है। यूपीआई सेक्टर में फिलहाल फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम और फ्लिपकार्ट ये सर्विस दे रहे है। ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकल यूपीआई सर्विस बीते दिनों ही शुरू की है।

जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ही जियो फाइनेशियल म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस सेक्टर में उतरने का एलान कर चुके हैं और अब तो नई तैयारी हो रही है। Jio Financial Services के स्टॉक की चाल को देखा जाए तो एक महीने में 26 प्रतिशत, 6 महीने में 38 प्रतिशत और ईयर टू डेट को देखें तो करीब 48 प्रतिशत भाग चुका है ये स्टॉक।

