scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारTata Chemicals, Tata Motors, Tata Power, TCS के शेयर 10% तक टूटे, जानिए वजह

Tata Chemicals, Tata Motors, Tata Power, TCS के शेयर 10% तक टूटे, जानिए वजह

टाटा केमिकल्स ने सोमवार को 10 फीसदी का पहला निचला सर्किट लगाकर 1,183.45 रुपये पर पहुंच गया, जबकि शुक्रवार को इसका पिछला बंद भाव 1,314.90 रुपये था। कंपनी को प्रस्तावित लिस्टिंग की सबसे बड़ी लाभार्थी के रूप में देखा गया था क्योंकि प्रमोटर इकाई में इसकी 3 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जिसका मूल्य लगभग 19,500-20,000 करोड़ रुपये था। पिछले एक हफ्ते में स्टॉक में 35 फीसदी से ज्यादा का उछाल आया है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
new delhi ,UPDATED: Mar 11, 2024 11:41 IST
tata group
tata group

टाटा केमिकल्स, टाटा पावर कंपनी, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), टाटा इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेंट, रैलिस इंडिया, नेक्लो, टाटा कम्युनिकेशंस, टाटा स्टील, टाटा टेक्नोलॉजीज और अन्य सहित टाटा समूह के शेयरों को आज भारी बिकवाली का सामना करना पड़ा।


टाटा केमिकल्स ने सोमवार को 10 फीसदी का पहला निचला सर्किट लगाकर 1,183.45 रुपये पर पहुंच गया, जबकि शुक्रवार को इसका पिछला बंद भाव 1,314.90 रुपये था। कंपनी को प्रस्तावित लिस्टिंग की सबसे बड़ी लाभार्थी के रूप में देखा गया था क्योंकि प्रमोटर इकाई में इसकी 3 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जिसका मूल्य लगभग 19,500-20,000 करोड़ रुपये था। पिछले एक हफ्ते में स्टॉक में 35 फीसदी से ज्यादा का उछाल आया है।

advertisement

आरबीआई नियम कहता है कि टाटा संस को सितंबर 2025 तक सूचीबद्ध होना होगा क्योंकि इसे ऊपरी स्तर की एनबीएफसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसकी जानकारी काफी समय से थी लेकिन टाटा ग्रुप ने आरबीआई से लिस्टिंग नियम से छूट मांगी थी लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई। हालाँकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि टाटा संस अब समाधान के लिए कानूनी विशेषज्ञों की खोज कर रहा है।

प्रभावित संस्थाओं में, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेट भी दिन के लिए 9,257.20 रुपये पर 5 प्रतिशत की निचली सर्किट सीमा में बंद था। टाटा संस के आईपीओ-चर्चा के मुकाबले स्टॉक में 28 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई थी। टाटा पावर कंपनी भी दिन में 4.7 प्रतिशत से अधिक गिरकर 405 रुपये पर आ गई। पिछले हफ्ते स्टॉक में 13 फीसदी की तेजी आई।

टाटा समूह के अन्य बड़े शेयरों में, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टीसीएस और टाटा टेक्नोलॉजीज भी सोमवार के शुरुआती कारोबारी सत्र में 2 फीसदी नीचे थे। ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन ऑफ गोवा, रैलिस इंडिया, नेल्को, टाटा कम्युनिकेशंस और रैलिस इंडिया पिछले हफ्ते 33 फीसदी तक की बढ़त के बाद शुरुआती दौर में 7 फीसदी तक गिर गए।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Mar 11, 2024