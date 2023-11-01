Mukesh Ambani के सपनों का लग्जरी मॉल आज से खुला, देखिए क्या-क्या है मॉल में?

Reliance Industries का मॉल 'Jio World Plaza' Mumbai में आज यानी 1 नवंबर को आम लोगों के लिए खुल चुका है। ये देश का सबसे बड़ा लग्जरी मॉल है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) स्थित ये मॉल 7.50 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है। यह मॉल सिर्फ देखने में ही लग्जरी नहीं, बल्कि यहां मिलने वाली चीजें भी काफी लग्जरी हैं। इसमें बलेनसिएज, कार्टियर, लुई वितों, वर्साची, वेलेंटिनो, मनीष मल्होत्रा, अबू जानी, संदीप खोसला,पॉटरी बार्न,गूची और EL&N कैफे सहित दुनिया के कई महंगे और टॉप ब्रांड अवेलेबल हैं। देश दुनिया के कई तमाम लग्जरी और टॉप ब्रांड्स इस मॉल में अपना आउटलेट या दुकान खोलने के लिए कंपनी के पास आवेदन कर चुकी है। मंगलवार 31 अक्टूबर को मुंबई में इसकी लॉन्चिंग हुई। इस मौके पर रेड कार्पेट इवेंट में मॉल के लॉन्चिंग के मौके पर हुए रेड कार्पेट इवेंट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन Mukesh Ambani अपने बेटे अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट और बेटी ईशा अंबानी के साथ पोज देते हुए नजर आए। इसके अलावा बॉलीवुड के कई सितारे भी इस इवेंट में दिखे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की डायरेक्टर ईशा अंबानी ने कहा, 'जियो वर्ल्ड प्लाजा ओपन करने का हमारा उद्देश्य दुनिया के बेस्ट ब्रांड्स को भारत लाना है। इसके अलावा इसके जरिए भारत के शिल्प कौशल के ब्रांड्स को हाइलाइट करना है।

'इस मौके पर रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा, 'जियो वर्ल्ड प्लाजा न सिर्फ भारत का सबसे अच्छा मॉल बनने जा रहा है, बल्कि मुझे उम्मीद है कि यह दुनिया का सबसे अच्छा मॉल बन जाएगा। निश्चित रूप से हम इसके लिए उत्सुक हैं। आज का दिन सभी भारतीय डिजाइनरों और हमारी कला एवं कारीगरों के लिए भी एक सम्मान है। श्रुति हसन और शांतनु हजारिका ने जियो वर्ल्ड प्लाजा के लिए एंट्री की। वहीं, मलाइका अरोड़ा, इंटरनेशनल फैशन इन्फ्लुएंसर राही, मीजान जाफरी अपने पिता जावेद जाफरी के साथ, रितेश देशमुख और जेलेनिया समेत कई सेलेब्स ने रेड कार्पेट पर अपने फैशन का जलवा दिखाते नजर आए। जियो वर्ल्ड प्लाजा को अमेरिका की आर्किटेक्चर और डिजाइन फर्म टीवीएस और रिलायंस टीम ने मिलकर डिजाइन किया है। संगमरमर से बने फर्श, ऊंची गुंबददार छतें और शानदार रोशनी से जगमग इस मॉल को आकर्षक बनाते हैं। मॉल में शॉपिंग से लेकर मल्टीप्लेक्स थिएटर और बेहतरीन रेस्तरां शामिल हैं। प्लाजा का स्ट्रक्चर कमल के फूल और प्रकृति के अन्य तत्वों से इंस्पायर्ड है। जियो वर्ल्ड प्लाजा में बड़े ब्रांड में घड़ी बनाने वाली कंपनी IWC Schaffhausen और लग्जरी लगेज बनाने वाला Rimowa भी है। इनका भारत में ये पहला आउटलेट है। लगभग 7,500 वर्ग फीट में Louis Vuitton का स्टोर भारत में इसके चार आउटलेट में सबसे बड़ा है। कार्टियर का स्टोर देश में दूसरा और Dior के लिए तीसरा है।