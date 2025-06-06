Maruti Grand Vitara ने पूरे किए 3 लाख यूनिट सेल, सिर्फ 32 महीनों में बना नया SUV चैंपियन

Maruti Suzuki की पॉपुलर SUV Grand Vitara ने भारत में एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। कंपनी ने बताया कि इस गाड़ी की अब तक 3 लाख यूनिट्स बिक चुकी हैं और वो भी सिर्फ 32 महीनों में। मिड-साइज SUV सेगमेंट में ये एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि इस सेगमेंट में पहले से कई मजबूत दावेदार मौजूद हैं। इतने कम वक्त में यह नंबर छूना बताता है कि भारतीय ग्राहकों में इस गाड़ी को लेकर जबरदस्त भरोसा है।

Grand Vitara को कंपनी ने एक “Tech SUV” के रूप में पेश किया था। इसमें नई टेक्नोलॉजी और आधुनिक फीचर्स का अच्छा तालमेल है। इसमें Strong Hybrid इंजन, ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम (ALLGRIP SELECT 4x4) और सेफ्टी व कम्फर्ट से जुड़ी कई खूबियां दी गई हैं। यही वजह है कि शहरी और युवा ग्राहक इसे पसंद कर रहे हैं। यह SUV दिखने में भी प्रीमियम लगती है और चलाने में भी शानदार अनुभव देती है।

Maruti Suzuki के मार्केटिंग और सेल्स हेड पार्थो बनर्जी ने कहा कि वो उन तीन लाख ग्राहकों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने Grand Vitara को इतनी तेजी से अपनाया। उन्होंने इसे एक नया इंडस्ट्री बेंचमार्क बताया।

इस खास मौके पर कंपनी ने एक नया कैंपेन भी लॉन्च किया है। इस कैंपेन का नाम ‘Driven by Tech’ है। इस विज्ञापन में दो दोस्तों की कहानी दिखाई गई है। इन दोनों दोस्तों की जिंदगी और रास्ते अलग हैं, लेकिन दोनों Grand Vitara पर भरोसा करते हैं। यह दिखाता है कि यह SUV हर तरह की जिंदगी में फिट बैठती है।

Maruti Suzuki ने अपने 2025 मॉडल लाइनअप में कुछ बदलाव भी किए हैं। अब सनरूफ जैसे फीचर्स ज्यादा वेरिएंट्स में मिलने लगे हैं, जिससे ग्राहक को लग्जरी का अनुभव और ज्यादा मिलेगा। गाड़ी में अब पहले से भी ज्यादा एडवांस्ड फीचर्स दिए गए हैं जैसे 360 डिग्री कैमरा, हेड-अप डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स और बेहतर ऑडियो सिस्टम।

सेफ्टी के मामले में भी Grand Vitara मजबूत साबित हुई है। अब सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट और सभी सीटों पर 3-पॉइंट सीट बेल्ट मिलते हैं, जिससे फैमिली की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है।