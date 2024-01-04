Mutual Fund Industry में Mukesh Ambani का बड़ा धमाका

बहुत से निवेशकों के मन में सवाल लगातार बने हुए हैं कि Jio Financial का स्टॉक एक दायरे में क्यों फंसा हुआ है? इससे जुड़ा कोई बिजनेस अपडेट क्यों नहीं आ रहा? तो इसका जवाब आपको इस खबर से मिलेगा। एशिया के सबसे बड़े रईस और बिजनेस टाइकून Mukesh Ambani जैसा कहते हैं, वैसा करते हैं। दरअसल साल 2024 में भी मुकेश अंबानी ने बड़ा धमाका करने की तैयारी कर ली है। रिलायंस अब म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में उतरने जा रहा है। आप कहेंगे म्यूचुअल फंड्स में क्यों? 2023 में 3 नए फंड ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंट्री की है। पिछले साल जून में Bajaj Finserv एसेट मैनेजमेंट ने पहली स्कीम लॉन्च की। इसके बाद समीर अरोड़ा की हेलिओस (Helio) Mutual Fund ने अक्टूबर में अपनी पहली स्कीम लॉन्च की। लगभग इसी दौरान Zerodha Fund House ने भी 2 स्कीम्स लॉन्च की है। हेलिओस और Bajaj Finserv के म्यूचुअल फंड एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स हैं. वहीं, Zerodha Fund House ने पैसिव फंड्स लॉन्च किए हैं। यहां तक के नवंबर महीने में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी Unifi Capital को भी सेबी से म्यूचुअल फंड कारोबार के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है।

अब आप समझिए एक के बाद एक म्यूचुअल फंड्स कंपनियां क्यों लॉन्च हो रही हैं? भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है। ये 50 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का मार्केट है यानि इस समय म्यूचुअल फंड 50 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का फंड मैनेज कर रहे हैं। हालांकि भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफी कॉम्पटीशन है और अभी इसमें 45 प्लेयर्स हैं। लेकिन मुकेश अंबानी का तो ट्रैक रिकॉर्ड ही रहा है, जहां जाते हैं वहां डिसरप्शन लाते हैं। अब समझते हैं कि रिलायंस की प्लानिंग क्या है? Jio Financial Services और BlackRock Financial Management ने मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास भारत में म्यूचुअल फंड कारोबार लॉन्च करने की मंजूरी मांगी है। म्यूचुअल फंड कारोबार के लिए सेबी के पास अपडेटेड लिस्ट से इसकी जानकारी मिली है। सेबी फिलहाल इस जॉइंट वेंचर को भारत में म्यूचुअल फंड कारोबार के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने पर विचार कर रही है। जिस कंपनी के साथ रिलायंस साझेदारी करने जा रही है ये कोई छोटी-मोटी कंपनी नहीं है बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजर कंपनियों में से एक है। ये कंपनी 9.42 ट्रिलियन डॉलर के एसेट मैनेज करती है। दुनिया में 100 देश इनके क्लाइंट्स हैं और 30 देशों में ऑफिस है। बिजनेस टुडे ने InvestMentor Securities के जय पटेल से बात की। उनका कहना है कि निवेशक बेसब्री से जियो फाइनेंशियल से जुड़े बिजनेस अपडेट का इंतजार कर रहे थे। AMC स्पेस में ये Jio और Blackrock की जोड़ी बड़ा धमाल मचा सकती है। मिस्टर पटेल का व्यू लॉन्ग टर्म है। उनका कहना है कि अगर शॉर्ट टर्म डेली टेक्निकल चार्ट से समझें तो 200 day EMA के लेवल को स्टॉक पार कर चुका है। आने वाले दिनों में ये स्टॉक 250 रुपए तक भी जा सकता है। AMC स्टॉक्स में दमदार SIP इनफ्लोज और रिटेल पार्टिसिपेशन की वजह से जबरदस्त मूमेंटम है। हम स्टॉक में शार्प अपसाइड देख रहे हैं।