ED के निशाने पर अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, कई ठिकानों पर छापा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले की जांच के तहत बुधवार को कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से जुड़े स्थानों पर तलाशी ली। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य वैभव के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई राजस्थान स्थित हॉस्पिटैलिटी ग्रुप ट्राइटन होटल्स एंड रिसॉर्ट्स और उसके निदेशकों और प्रमोटरों शिव शंकर शर्मा, रतन कांत के खिलाफ एक मामले की चल रही जांच के संबंध में थी. शर्मा और अन्य पर फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) के कथित उल्लंघन का आरोप है।

2,500 शेयर खरीदकर फंड का हेर-फेर

2015 में जयपुर के दो लोगों की ओर से दर्ज की गई एक शिकायत के अनुसार, वैभव गहलोत ने कथित तौर पर मॉरीशस स्थित 'शिवनार होल्डिंग्स' नाम की कंपनी से ट्राइटन होटल्स को अवैध धन भेजा था।आरोप था कि होटल के 2,500 शेयर खरीदकर फंड का हेर-फेर किया गया। शिकायत में कहा गया है कि प्रत्येक शेयर 39,900 रुपये में खरीदे गए थे, जबकि मूल शेयर की कीमत प्रत्येक शेयर के लिए केवल 100 रुपये थी. ईडी ने यह भी कहा है कि उनकी जांच से पता चला है कि ट्राइटन समूह सीमा पार निहितार्थ वाले हवाला लेनदेन में शामिल रहा है। अक्टूबर 2023 में वैभव मामले के संबंध में पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने पेश हुए थे। जांच एजेंसी ने पिछले साल अगस्त में ट्राइटन होटल्स और उसके प्रमोटरों की जयपुर, उदयपुर, मुंबई और दिल्ली में तीन दिनों तक तलाशी ली थी। इन तलाशी के बाद 1.2 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी भी जब्त की गई।